Estefi Berardi y Cinthia Fernández se cruzaron en VIVO sin piedad por culpa de Ángel de Brito

Cinthia Fernández regresó como panelista a LAM y lo primero que hizo fue cruzarse cara a cara con Estefi Berardi, luego de una serie de discusiones que tuvieron durante todo el año de manera virtual.

Las panelistas arrastran sus problemas desde la separación de Cinthia Fernández y Matías Defederico, Cinthia acusó a Estefi Berardi de ser la "vocera mediática" de su ex y decidió bloquearla de las redes sociales. Por supuesto que Berardi no se quedó callada e incrementó la enemistad.

Así anunció Cinthia que visitaba LAM

Ángel de Brito, conductor de LAM, aprovechó el tenso encuentro y no tardó en enfrentarlas. El conductor comenzó preguntándole a Cinthia, con sarcasmo, si conocía a Estefi. Luego de unas respuestas por parte de ambas, de Brito soltó la bomba: "Porque en marzo, vos Cinthia, estabas muy celosa porque entraba Estefi al programa. Me decías "si la contratás, no te hablo nunca más'. Y acá estás, Estefi, sentada".

Cinthia completamente acorralada decidió mantener silencio y escuchó el comentario de Berardi: "Quiero decir que no es que yo defendía (a Matías). Yo preguntaba sin tomar partido, sin conocer a ninguno de los dos. A vos Cinthia te molestaba que pregunte". Fernández, sin creerle, aseguró que la intención de Estefi para con ella siempre fue generar conflicto. "Porque ella tira algo haciéndose la inocente y era con saña", respondió la nueva panelista.

Cómo es la vida amorosa de Cinthia Fernández

Durante la visita en LAM, Cinthia Fernández habló sobre su último romance con el empresario Martín Baclini. Como era de esperarse, Ángel de Brito la bombardeó con preguntas sobre su vida sentimental y Cinthia tuvo que admitir que "hace mucho más de un año" no tiene relaciones sexuales.

La foto que Ángel de Brito compartió en su Instagram con Cinthia Fernández

"¿Desde que te separaste de Baclini nunca más tuviste sexo con nadie?", le preguntó el conductor, a lo que Fernández respondió contundente: "Y no, si no salgo".