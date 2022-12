Estefi Berardi hará un casting para encontrar un nuevo novio tras su separación

Luego de 3 años de romance, Estefi Berardi contó que decidió separarse de Mauricio Colello, político argentino. La panelista de LAM dio a conocer la noticia al aire y generó sorpresa en sus compañeros de trabajo y en los espectadores.

La pareja parecía estar siempre muy unida y disfrutando, pero Estefi Berardi contó que "ya no me estaba siendo feliz". Soltó el comentario como una bomba y los pretendientes no tardaron en llegar.

Estefi Berardi junto a su ex pareja, Mauricio Colello

Durante una transmisión de Mañanísima, el programa donde reafirmó su estado de soltera, Estefi conversó con Carmen Barbieri y confesó que hay una larga fila de hombres que quieren conquistar su corazón. "Me explotó el teléfono, Carmen. Apareció de todo la verdad. Es un variadito. Voy a hacer un casting", expresó Berardi.

La conductora continuó indagando la situación y finalmente Estefi Berardi confesó que respondió algunos mensajitos y que ya entabló conversación con uno de los interesados. "Estoy charlando. Vamos a ver", finalizó Estefi.