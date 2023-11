Yanina Latorre y Estefi Berardi se encuentran en un eterno enfrentamiento. El conflicto comenzó cuando ambas eran compañeras de trabajo y se intensificó recientemente cuando la periodista desestimó la credibilidad de la panelista de LAM en relación con una reciente controversia. Tras el escándalo entre Rodrigo Lussich, Marina Calabró y Ángel De Brito, en que se vio involucrada Yanina al brindar información al respecto.

A raíz de la polémica, Estefi Berardi no escatimó en críticas y arremetió contra Yanina Latorre y su trabajo: "Una cosa es cuando alguien dice algo para informar y otra muy distinta es cuando lo dice para dañar, con maldad y malicia para ensuciar y desprestigiar. Por eso es la panelista más denunciada del país".

Además, la periodista no dudó en mencionar los presuntos problemas legales de Latorre: "Tiene 10 juicios a futuro, uno perdido con Beto Casella, el que tiene con Rial está cerca de la sentencia, con Kampfer perdió, Ana Rosenfeld viene muy bien, el de la China Suárez".

Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi tras las críticas

Yanina Latorre no se quedó callada y respondió ante las acusaciones de Estefi Berardi sin pelos en la lengua. "Dejá de mentir advenediza @estefiberardi. No tengo juicios, jamás perdí una demanda. Sólamente tengo la tuya y me la paso bien por el culo. Soltame, aspiracional. A mi nivel no vas a llegar. Estás obsesionada y sos una burra", contestó tajante la mediática.

Twitter @yanilatorre

Yanina Latorre se mostró furiosa ante los dichos de la Estefi Berardi, su excompañera de LAM, con quien atraviesa diversos conflictos. Tras su crudo mensaje a través de las redes sociales, múltiples seguidores de la panelista salieron en su defensa y arremetieron contra la periodista, calificándola como "patética".

P.C