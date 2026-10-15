Las estrellas de Patito Feo se reunieron en el escenario: todo sobre el reencuentro

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las inolvidables protagonistas de Patito Feo, regresaron a Buenos Aires para reencontrarse con el público que las acompañó durante una de las series juveniles más recordadas de la televisión argentina. Después de 19 años, ambas no sólo revivieron los temas más emblemáticos de la tira, sino también, que reunieron a parte del elenco original sobre el escenario.

Así fue el reencuentro del elenco de Patito Feo en el Gran Rex

El miércoles 14 de octubre, Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentaron en el teatro Gran Rex el espectáculo Amigas del Corazón World Tour, una propuesta que recorrió escenarios de Europa y Latinoamérica antes de desembarcar en la Argentina. La función estuvo marcada por la emoción, la nostalgia y el recuerdo de Patito Feo.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las actrices de Patito Feo//Instagram

El teatro se convirtió en una verdadera fiesta. El público acompañó cada tema y celebró especialmente la presencia de varios invitados de lujo. Entre ellos estuvieron Steffy “Campanita” Pereira y Juli Poggio. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el reencuentro de algunos integrantes del elenco original de Patito Feo, casi dos décadas después. Gastón Soffritti, Nicole Luis y Thelma Fardín estuvieron presentes en la función y compartieron nuevamente el mismo espacio con sus antiguas compañeras.

Parte del elenco de Patito Feo en el Gran Rex//Instagram

A través de sus redes sociales, Thelma Fardín compartió imágenes del reencuentro de los actores de la tira juvenil tanto arriba de las tablas, como detrás. En este contexto, expresó la emoción que le produjo volver a encontrarse con quienes fueron parte de aquella etapa.

“20 años después. Anoche no dejé de pensar en la sinergia hermosa que compartimos tantos años. y el Rex era el lugar donde durante semanas podíamos vernos las caras y cargarnos de su energía! Creciendo juntos. Qué reconfortante volver a encontrarnos y saber que toda esa magia está intacta”, escribió la actriz, quien definió la experiencia como “muy movilizante” y agradeció el cariño recibido.

Laura Esquivel y Thelma Fardín//Instagram

La artista también le dedicó unas palabras especiales a Laura Esquivel y destacó el valor que tuvieron sus personajes dentro de la ficción. “Gracias por tu inmensa amorosidad. Patito y Jose significaron esa amistad que tantas niñas querían construir”, manifestó, en referencia al vínculo entre las protagonistas de la historia. Además, Thelma Fardín agradeció a Brenda Asnicar y a Esquivel por la invitación y por recuperar aquel universo: “Gracias por esta invitación, por su talento y por resignificar lo mejor de esta historia”.

La reflexión de Laura Esquivel después del show que reunió a los actores de Patito Feo

Por su parte, Laura Esquivel compartió varios videos en sus historias de Instagram luego de la presentación. Allí se mostró profundamente emocionada y reconoció que el día posterior al show la llevó a repasar todo lo vivido. “Me quedaron tantas cosas por decir, tantas cosas por reflexionar y tantas cosas por hablar con todos los que vinieron”, expresó la interprete de Patito Feo.

La actriz y cantante también destacó la importancia de los invitados, del público y de regresar al Gran Rex después de tantos años con un espectáculo nuevo. “Para mi lo más top fueron los invitados que tuvimos…los invitados, la gente. Volver después de tantos años a ese lugar con un show nuevo, distinto, salir a saludarlos antes de irme del teatro, poder sacarme un par de fotos, estar con ustedes, hablar” y expresó: “Gracias por todos estos años juntos, por todos los recuerdos y por todo lo que estamos viviendo desde ese pasado en adelante”.

Así, Amigas del Corazón World Tour no solo permitió revivir las canciones de Patito Feo, sino que también funcionó como un emotivo puente entre el pasado y el presente. El reencuentro confirmó que, pese al paso del tiempo, la magia de aquella historia continúa intacta.