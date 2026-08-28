Cómo nació el conflicto entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli: la verdad detrás de Patito Feo

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli compartieron durante años una sociedad marcada por proyectos televisivos que definieron una época en la pantalla argentina. La relación profesional y personal se consolidó con confianza mutua, hasta que la novela de Patito Feo abrió un camino de diferencias que cambiaría el vínculo entre ambos. Con el paso del tiempo, aquella colaboración que parecía inquebrantable se transformó en un desencuentro que dejó huellas en la industria.

De la amistad a un largo camino en la justicia: El conflicto entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli

Durante la década de los 90 y 2000, Alejandro Stoessel fue uno de los principales colaboradores de Marcelo Tinelli. Su rol como director y productor lo convirtió en una pieza clave de proyectos como VideoMatch y más tarde en la gerencia de contenidos de Ideas del Sur. La relación entre ambos trascendía lo laboral; construyeron una fuerte amistad basada en la confianza y los vínculos familiares que lograban fortalecer aún más la sociedad.

Tini y Alejandro Stoessel

El punto de quiebre llegó en 2007 con el lanzamiento de Patito Feo, la tira juvenil que se transformó en un fenómeno internacional. Shows en vivo, merchandising y regalías multiplicaron el éxito del producto. El padre de Tini Stoessel reclamó ser el creador de la idea original y exigió reconocimiento económico por la propiedad intelectual. A finales de 2008, al no llegar a un acuerdo, fue desvinculado de la productora, lo que marcó el inicio de la ruptura definitiva.

En 2009, Alejandro Stoessel inició una demanda millonaria contra Marcelo Tinelli e Ideas del Sur por la propiedad intelectual de la marca, regalías y daños y perjuicios. El litigio se extendió durante años y en 2015 la justicia falló en primera instancia a favor del reconocido conductor. La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución, rechazando el reclamo. La sentencia incluyó el pago de las costas procesales, lo que generó un fuerte impacto financiero en la familia del productor.

Marcelo Tinelli

El conflicto no solo afectó la relación entre los protagonistas, sino que también dejó huella en la familia Stoessel. En abril de 2024, Tini lanzó su álbum Un mechón de pelo, donde incluyó la canción “Ángel”. Allí, sin nombrarlo directamente, se refirió al periodista de Bolívar como “Judas” y relató cómo su padre quedó marcado profesionalmente, obligando a su entorno a reinventarse. La referencia musical reavivó el tema en la opinión pública y volvió a poner en escena la disputa.

La batalla judicial entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli que trajo repercusiones familiares

En 2025, Marcelo Tinelli dio una entrevista en Ángel Responde (Bondi Live), donde habló sobre la interna con Alejandro Stoessel y recordó cómo se dio la desvinculación. Explicó que la relación se había deteriorado por diferencias económicas y que la justicia había cerrado el caso en su favor. “No me jodió, me dolió porque mis hijas la adoran, son amigas de ella, ¿entendés? Yo lo conozco a Rodri De Paul. Mi hijo Fran es amigo de Fran Stoessel”, contó el conductor.

Tini y Alejandro Stoessel

En 2026, el conductor volvió a referirse al asunto en el programa Intrusos (América), luego de que se conocieran los resultados de la auditoría que Tini Stoessel realizó sobre sus ingresos. “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos”, expresó el presentador, en alusión a la tensión que se generó con la cantante luego de que trascendiera que la mayoría de los ingresos de la artista están a nombre de su padre.

La disputa entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli se convirtió en uno de los casos más comentados de la televisión argentina. El enfrentamiento judicial, que se extendió durante varios años, tuvo como eje central la autoría y los derechos de explotación de Patito Feo, una producción que alcanzó gran repercusión internacional. La resolución definitiva de la justicia cerró el litigio en favor del conductor, dejando al padre de Tini Stoessel sin reconocimiento legal sobre la propiedad intelectual de la serie.

Marcelo Tinelli

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli atravesaron una relación que comenzó con años de trabajo conjunto y proyectos televisivos que marcaron una etapa de la pantalla argentina. La colaboración se sostuvo en la confianza y en el éxito compartido, hasta que diferencias vinculadas a una producción juvenil generaron un quiebre que derivó en un extenso proceso judicial. Con el paso del tiempo, aquel vínculo que parecía sólido se transformó en una disputa que terminó con su amistad.

VDV