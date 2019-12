Eugenia Tobal emocionada en el día de su cumpleaños

Eugenia Tobal (44) cumplió años y no dudó en compartir su emoción con todos sus followers. Desde su Instagram oficial, la mamá de Ema, a quien espera con todas las ansias, agradeció cada uno de los saludos que le llegaron y además, compartió algunos de los momentos con su pareja practicando con un muñeco cómo cambiar el pañal a su beba.

"Ayer, un año más... Una vuelta más al sol que sin dudas será el inicio de una nueva etapa. Una etapa que me trae la recompensa más hermosa y esperada. Hoy al despertar, sólo me queda agradecer. Son muchas emociones encontradas, confundidas, hermosas y profundas que calan en lo más hondo de mi ser. Es mucho el aprendizaje que transito y capitalizo cada día.. pero sólo me queda agradecer", comenzó la diosa.

Luego continuó: "Agradecer a la vida por cada dolor, por cada alegría, por los llantos y las sonrisas, por lo bueno, y aquello no tan bueno... por el tiempo, las ansiedades, las dudas y las certezas, por el camino recorrido y por el que me toca recorrer.. por la familia, por los amigos, por el amor, mi compañero, y por el reconocimiento de cada uno de ustedes que hacen que sea cada día mejor persona... por todo eso y sin duda, por todo lo que vendrá. GRACIAS un cumple diferente, que marca el inicio de una nueva etapa".