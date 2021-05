Eugenia Tobal se sacó uno de sus tatuajes: "No representa lo que yo quería"

Al igual que Mica Tinelli, Eugenia Tobal decidió borrarse un viejo tatuaje que tenía en el pie y lo compartió con sus seguidores en las redes sociales.

"Es un tatuaje que me hice con mucho amor, pero que no representa lo que yo quería... Así que me lo voy a sacar”, expresó la actriz sobre el yin yang que eliminó con láser.

"En 15 minutos lo hicimos, mínima molestia. Una vez por mes, seis sesiones y chau tattoo", agregó sobre el procedimiento.

Tobal tiene tatuada palabra "felicidad", una huella de perro, la palabra "alquimia" y un elefante.

Eugenia Tobal volvió a las redes tras un inconveniente de salud

Durante un tiempo, Eugenia Tobal se mantuvo en silencio en las redes sociales y muchos de sus seguidores se preocuparon y le empezaron a preguntar en diferentes posteos si se había contagiado de Coronavirus. Pero para disuadir falsos rumores, la talentosa actriz argentina apareció y explicó los motivo por los que se mantuvo en silencio y lejos de Instagram.

"Bueno, este es un mensajito para los que me están preguntando por qué desaparecí tanto tiempo; si tengo COVID-19 o qué me pasó. Y no, no tengo Coronavirus, tampoco tuve, ni nadie de mi familia”, comenzó explicando. "Hace unos diez días me agarré una lumbalgia muy aguda, con un tema en el ciático. Y yo tengo un problema en las lumbares... Así que nada, me agarró muy fuerte y quedé de cama, con muchísimo dolor y con muy pocas ganas de nada. Prácticamente no me podía mover".

"Ahora ya me estoy empezando a sentir mejor y estoy con un tratamiento, así que quédense tranquilos que está todo bien. La familia está bien, Ema está bien y yo me estoy recuperando. Gracias”, terminó aclarando en sus redes sociales.