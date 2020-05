Eva Bargiela contó cómo vive la cuarentena: "Hay días en que me levanto angustiada"

Modelo top y de gran trayectoria, la pandemia por el Coronavirus la tomó por sorpresa como a todos los argentinos, pero Eva Bargiela igual se las ingenia para pasar "lo mejor posible" el aislamiento preventivo y obligatoria, que como mínimo se extenderá hasta el 24 de mayo, junto a su pareja, el funcionario Facundo Moyano con quien convive desde hace un tiempo.

En diálogo con CARAS Digital, la bellisima rubia contó que cosas está incorporando a su vida, cómo es la relación con su novio y mucho más: "Ya un poco me acostumbre a este ritmo de vida, hay días que hago clases de gym y otros días que me levanto y sólo quiero salir de mi casa. Por suerte estoy con Facu, el tiene que seguir trabajando y eso es muy positivo porque no estamos los dos encerrados las 24 horas", comenzó contando.

"Ya van más de 40 días con mi pareja estamos conviviendo desde el año pasado y la llevamos bastante bien nos vemos todas las series de Netflix, armamos rompe cabezas, es más, estamos terminando uno de mil piezas. Nos llevamos bien cada uno pone lo suyo yo me ocupo de cocinar, y le pongo onda a todo. Además sigo adelante con mi emprendimiento de bazar en las redes pero todo lo de modelaje y campañas esta todo parado igual que los desfiles. Para encontrar lo que hago pueden visitar en Instagram: @bazka.home", relató.

"Con mi socia estamos a full y ahora activaron las entregas, la verdad que la gente que trabaja como monotributista como las modelos, la están pasando mal, viste... Al tercer mes sin ingresos se complica. Con las cosas de la casa me doy maña, pero odio limpiar pero lo hago por que también odio la mugre. A la cocina le pongo más ganas, hago mucho carne al horno, me gusta comer comida sana me doy maña y hago asado con parrilla eléctrica que sale divino".

Con respecto a si el avance del Coronavirus la asusta la modelo respondió que depende el día cambian sus sensaciones: "Las dos cosas de todo un poco hay días que digo es una gripe y después ves las cosas que pasan y como se desbordaron países y me asusta más lo que le puede pasar algún conocido o familiar, por eso los jóvenes nos quedemos en casa. Hay días que me levanto angustiada y me digo que tengo qué hacer y digo lo mismo que los últimos 40 días. La novedad es que me compre un Ukele estoy en cero aún, me lo mandaron por correo. Así que todos los días estudio un poco y trato de hacerlo sonar", concluyó.

Fotos: @phcamilanezan

Make up: @jowimakeup