Eva Bargiela fue una de las últimas participantes que salieron del Bailando 2023 por decisión del público y hace poco sorprendió al mostrarse con Facundo Moyano, luego de protagonizar una escandalosa separación y que ahora se rumorea una reconciliación.

Por otro lado, la modelo estuvo invitada al programa A la Barbarossa y habló de todo, especialmente del próximo Balotaje 2023 y que tanto preocupa a la sociedad argentina, ya que se deberá elegir por última vez al candidato a presidente, entre Javier Milei y Sergio Massa.

Eva Bargiela

El análisis político de Eva Bargiela

"Vivo esto como todos, tratando de entender qué está pasando, qué es lo mejor para el país, por lo menos en mi generación, junto a mis amigas que todas tenemos 30 años y hablamos de esto", explicó, en referencia al panorama político.

Y la modelo continuó sobre la importancia de votar el próximo fin de semana: "Es una decisión importante a largo plazo porque se define el destino del país en esta elección y son dos caminos totalmente diferentes. Creo que la gente más joven, que son los que tienen que forjar su futuro en Argentina, sus familias, construir, buscar una casa y demás, somos los que estamos más preocupados. Si bien todos están preocupados, para nosotros hay mucha más incertidumbre", explicó.

En medio de la charla, Georgina Barbarossa intentó evitar que Eva eligiera entre Massa o Milei cuando se lo preguntaron, pero ella se mostró despreocupada y reveló a quién votará: "Lo tengo definido desde la primera vuelta. No es que me considero fanática de un candidato, pero yo voy a votar a Sergio Massa porque me identifico mucho más", expresó sincera.

"No solo me identifico, sino que Milei me parece un horror. Yo vengo de una familia que está muy metida en la política, no casualmente me llamo Eva", reveló Eva Bargiela, ya que al parecer su nombre es en honor a Eva Perón y su postura firme contra Javier Milei.

D.M