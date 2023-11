Eva de Dominici, la talentosa actriz argentina, lleva cinco años de relación con Eduardo Cruz, hermano de la actriz española que es un emblema, Penélope Cruz. Dada la conexión familiar, es natural que surjan preguntas sobre la relación entre Eva y su cuñada. No obstante, la oriunda de Avellaneda mantiene un perfil discreto en este aspecto y evita hacer comentarios sobre Penélope.

Eva de Dominici

El amor entre Eva de Dominici y Eduardo Cruz creció rápidamente, llevándolos a formar no solo una pareja sino también una familia. La llegada de su hijo, Cairo, consolidó aún más su relación. Acerca de ellos, Eva reveló: "Un genio. Un padrazo. Somos compañeros, somos amigos. Es más, de hecho Cairo tiene bastante preferencia por él y ahora estoy muy celosa. Son etapas. 'Yo te tuve nueve meses, chabón, en la panza'. Cairo es una fuerza de la naturaleza, es una locura ese nene".

Sobre su relación, Eva de Dominici expresó: "Es romántico. Nosotros estuvimos saliendo seis meses y yo ni siquiera vivía en Los Ángeles. Entonces nos conocimos mucho ya como papás. Nos perdonamos muchas cosas. Nos hablamos. Hay momentos de desconexión en la pareja, y de volver a conectarse. A mí me gusta cuando todo es relajado, sin presiones. Eso es un aprendizaje de todos los días".

Por qué Eva de Dominici no habla acerca de Penélope Cruz

Cuando fue consultada sobre su relación con la famosa Penélope Cruz y el resto de la familia de Eduardo, Eva elogió a la familia de su pareja: "Yo amo a la familia de Edu. Son maravillosos. No solo ella, sino todos. Estoy muy contenta de que Cairo tenga un entorno que lo cuide, que lo mime, tanto la familia de Edu como mi familia. Nos ayudan un montón".

Eva de Dominici y la familia de su pareja, Eduardo Cruz

Pero, antes de profundizar en su opinión sobre Penélope Cruz, Eva de Dominici prefirió poner un límite a la conversación: "Prefiero no dar muchos detalles de ella en particular...". Luego explicó su razón detrás de esta decisión: "¿Sabés lo que me pasa? Que me preguntan sobre Penélope y luego sale el titular. Yo vengo trabajando desde que tengo nueve años, no quiero que eso sea lo importante. Ella es la hermana de mi novio".

Eva de Dominici elige centrarse en su propio trabajo y trayectoria en lugar de permitir que su relación con Penélope Cruz sea el foco de la atención mediática. La argentina, que se encuentra residiendo en el exterior, concluyó remarcando la buena relación que tiene con su actual pareja, Eduardo Cruz.



SDM