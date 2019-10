Eva de Dominici emocionada en su primer día de la madre

View this post on Instagram

Hoy es mi primer día de la madre. Tuve el embarazo y el parto más hermosos que pude haber soñado, solo cinco minutos de pujes le bastaron a mi gitano para salir a este mundo y partirme el corazón en mil pedazos. Feliz día primero a mi mamá, a quien amo con todo mi alma y a quien le estoy agradecida eternamente por todo su amor, a mi abuela Ñata que tiene un instinto maternal enorme, ha cuidado de toda su familia y es el día de hoy que sigue criando a sus nietos (hoy bisabuela de mi hijo), a mi abuela Paulina que con su dulzura nos cuida desde alguna estrella, a mi tía Adri hermosa, a mi madrina la más buena del mundo Margarita, a la tía Liliana que siempre le da para adelante y es una DIOSA a pesar de las dificultades, y a todas las mamás del mundo. Le digo gracias a la vida por esta oportunidad, y como siempre agradezco y valoro los momentos de armonía, compañerismo, amor y risas que bien saben compensar tantos momentos tristes, hay que reírse a carcajadas mientras se pueda... Feliz día de la madre a las que ya son, las que desean y las que que trabajan más duro por serlo ❤️ Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño #FelizDiaDeLaMadre @mimoandcooficial