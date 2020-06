Evaluna Montaner compartió una sensual foto que hizo estallar las redes sociales

Evaluna Montaner es una de las figuras del momento y su matrimonio con Camilo Echeverry un verdadero boom entre sus fans.

La cantante e influencer tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram y su relación con el autor de "Tutu" tiene más audiencia que un culebrón. Es por esto, que la postal que compartió la joven de 21 años generó una verdadera revolución entre sus followers.

La cantante subió una postal en bikini que despertó los suspiros de todos. "Me gusto", expresó en el post y su flamante marido comentó: "Venga le digo".

Días atrás, la pareja habló con CARAS sobre su especial vínculo y la repercusión que tienen entre sus fans. La pareja vive una cuarentena en tribu en Miami con toda la familia, que incluye a Stefanía Roitman, novia de Ricky Montaner. "Me encontré con el nivel de Evaluna de ser líder, a unos niveles que yo no la conocía. De ser núcleo, de ser centro, de ser pilar. Estos momentos para mí de lanzamiento del álbum han sido de mucha carga emocional positiva y negativa. Son cargas que jalan duro. Y ella ha sido esa ancla a un nivel al que yo no la conocía. Su manera de iluminar. Esta cuarentena ha sido fantástica por el nivel de ella de ser luz en absolutamente todas las oscuridades posibles", contó Camilo sobre esta experiencia.