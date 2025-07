La ex Gran Hermano que se hizo una impactante cirugía estética: así quedó

La ex participante de Gran Hermano, Virginia Demo, se convirtió en noticia en las últimas horas luego de mostrar el resultado de una cirugía estética a la que se sometió recientemente. La actriz se realizó una liposucción y, fiel a su estilo, relató cómo fue el procedimiento y cómo se sintió tan solo 24 horas después.

Qué cirugía se hizo Virginia de Gran Hermano

Desde sus historias de Instagram, Virginia habilitó una caja de preguntas para responder las dudas de sus seguidores. “Si querés decirme o preguntarme algo, contesto cinco y luego las que puedo por privado”, escribió. De inmediato, las consultas comenzaron a girar en torno a su operación.

“Vir, me interesa la operación, ¿nos contás más acerca de qué se trata?”, le preguntó un usuario. Lejos de esquivar el tema, la ex Gran Hermano respondió con sinceridad: “Mirá, me hicieron anestesia total, duró poco más de una hora, es una lipoaspiración combinada con otro procedimiento que, dicho popularmente, te pega la piel para que no te quede caída".

Historias de Instagram de Virginia de Gran Hermano

Además, aseguró que la recuperación fue mucho más llevadera de lo que esperaba. “En este momento se cumplen 24 horas y nunca sentí dolor, estoy feliz. De todos modos, consultá”, recomendó a quienes están pensando en someterse a una cirugía similar.

Ante otra pregunta puntual sobre las cicatrices, Virginia fue aún más clara: “Son tres puntitos que te hacen por la lipoaspiración, uno bajo la pera y uno detrás de cada oreja, así que cicatriz cero”.

Así se ve Virginia tras su cirugía estética

Virginia, quien es oriunda de La Plata, no tiene problema en hablar de temas personales. Su sinceridad quedó en evidencia una vez más y, ahora, se animó a hablar de su última cirugía estética. Quedará esperar que pasen los días para saber cómo se verá la ex participante de Gran Hermano.

AM