Gran Hermano está recibiendo diferentes reingresos en esta temporada. En el último tiempo se han sumado a la casa más famosa algunas figuras de la pasada edición como Alfa, Coti Romero, Ariel y ahora estaría por entrar un exparticipante, quien fue parte de una fuerte polémica con Romero.

El exparticipante que podría entrar a la casa esta semana es Alexis "Conejo" Quiroga, lo cual sería un fuerte shock para Coti, quien habría expuesto haber sido acosada por Cone en la pasada edición. De esta manera, se podrían vivir nuevas tensiones y conflictos dentro del reality show que afectarían la dinámica entre los participantes.

Desde las redes sociales se han hecho eco sobre este posible ingreso. Muchos internautas se mostraron sorprendidos por esta decisión de la producción, mientras que otros la criticaron y otros la celebraron porque esto podría correr el foco del enfrentamientos entre Coti y Furia Scaglione.

Las reacciones en redes sociales por la posible entrada de Cone

"Estoy leyendo varios tweets que dicen que entra el Cone, en caso de ser así no esta bueno q festejen xq ese chico realmente acosó a Coty.. no como cierta q inventó que la acosaron para q empaticen. Sería muy nefasto q producción lo permita, que se vaya sola éste Domingo y listo", "Yo también odio los repechajes pero banco a morir si entra el Cone, no me olvido que Cotillón entró para joderle la vida a Furia, no me olvidó que entró y LA IGNORO ni la saludó", fueron algunos de ellos.

Además, en torno a la supuesta decisión de que Cone vuelva a Gran Hermano, agregaron: "MAÑANA ENTRA EL CONE prepárate Cotita. Los furiosos necesitamos 24hs de descanso viendo pelear a otros, gracias", "Yo no sé qué hace telefe invitando al cone para revivir una trama que ya está muerta basta nadie pidió eso".