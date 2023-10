En medio del escándalo generado por las vacaciones de Martín Insaurralde con Sofía Clerici por Marbella, su expareja, Jesica Cirio reveló detalles de su situación en una serie de entrevistas, en una de las cuales expresó su deseo de que el político tenga "lo mejor". Sin embargo, los especialistas en lenguaje corporal analizaron sus gestos y llegaron a una conclusión diferente.

Jésica Cirio

Actualmente, tanto la modelo como el exjefe de Gabinete enfrentan fuertes causas judiciales en su contra. En total, suman más de seis denuncias de las cuales son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, juntos están siendo investigados tras su divorcio, en el cual Cirio supuestamente obtuvo 20 millones de dólares por parte de Insaurralde.

Los gestos de Jésica Cirio que indicarían que miente

Hugo Lescano, experto en lenguaje corporal, compartió sus observaciones a través de su cuenta de Instagram, señalando que los gestos de Jesica Cirio no coinciden con sus palabras. Según el especialista en comunicación no verbal, cuando alguien desea genuinamente lo mejor a otra persona, no suele acompañarlo con movimientos repetitivos de la cabeza de izquierda a derecha, ni con el levantamiento de un hombro o ambos.

“Levantar el hombro ante una afirmación es considerada una fuga emblemática, al igual que negar mientras declaramos algo de modo positivo. En este caso, estamos ante una doble fuga emblemática de Jésica Cirio al mencionar su expareja Insaurralde’”, compartió Rodrigo Lussich en el programa ‘Socios del Espectáculo’.

Además, en su publicación, Hugo Lescano también sostuvo que frecuentemente las personas optan por ser amables públicamente para evitar dañar la imagen de alguien a quien sienten grandes emociones negativas, como el enojo.

“Yo le deseo lo mejor y bueno, le desea lo mejor y levanta el hombrito y mira para el otro lado. Y hace como un no con la cara. Claro, ella está enojadísima. No le desea lo mejor nada. Está enojada ella y la familia”, aseguró el conductor sobre Jesica Cirio y Martín Insaurralde.

