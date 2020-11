Fabián Cubero habló sobre cómo imagina a Mica Viciconte como mamá

Los rumores de un posible embarazo de Mica Viciconte no dejan de estar en el aire. Ante esta posibilidad de que su pareja sea mamá en un futuro cercano, Fabián Cubero habló de cómo imagina a su novia siendo mamá.

El futbolista, quien ya es papá de tres niñas Allegra, Indiana y Sienna, aseguró: “A Mica la veo muy bien como madre, ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos. Uno de sus tantos trabajos”, señaló Poroto en El run run del espectáculo.

Sin embargo, sobre la posibilidad de ser padre de nuevo con la panelista, Fabián cerró: “No hay nada. Está charlado, es un proyecto a futuro, pero no ahora. Falta un poco”.

Juega al misterio

Vale destacar que Mica también había dicho lo propio en Pampita Online cuando la conductora le consultó sobre su estado: “No estoy embarazada. Siempre me meten embarazos todo el tiempo. No estoy esperando nada. Está charlado, está aceptado por los dos. Los dos tenemos ganas, pero estamos procesando un par de cambios, y consideramos que no es el momento justo ahora”, dijo.

Pese a su constante negativa, días atrás Viciconte compartió un video en donde se mostraba tocando su pancita generando mucha intriga.