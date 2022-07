Fabián Cubero habló sobre el nuevo enfrentamiento de Mica Viciconte y Nicole Neumann

Fabián Cubero fue interceptado por un móvil de Intrusos a la salida de la radio. Allí, el notero le preguntó qué opinaba sobre el mensaje que publicó Mica Viciconte acusando indirectamente a Nicole Neumann de mala madre.

Lo primero que dijo el futbolista es que no había leído ese posteo aunque sí admitió que vio el video que desencadenó el problema.

"No tengo nada que decir. Cada uno está al cuidado de.... Somos los padres y somos los responsables de nuestras hijas (...) No voy a cuestionar nada de su accionar", señaló luego Fabián Cubero.

Fabián Cubero y Mica Viciconte.

A continuación, Fabián Cubero fue entrevistado por Florencia de la V y su equipo desde el estudio de América.

Tras afirmar varias veces en que él no había visto el posteo de Mica Viciconte y la insistencia de los panelistas sobre el enfrentamiento de la exMasterChef con su ex, Fabián Cubero finalmente terminó por enojarse y decir que eran todas suposiciones ya que su pareja no arrobó ni nombró a Nicole Neumann en la Historia de Instagram que publicó.

"No voy a entrar en polémica", finalizó el futbolista.

Cuál fue el conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Nicole Neumann se fue de vacaciones a la Patagonia Argentina junto a su pareja Manu Urcera y sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero. Pero fue Mica Viciconte la que se indignó al ver unas imágenes que compartió la modelo en sus redes y cuestionó su comportamiento como madre.

La artista filmó un polémico video donde muestra cómo la menor de sus hijas caminaba con dificultad por una cornisa mientras enterraba la mitad de sus piernas en la nieve y Nicole en vez de ayudarla o decirle que salga de ahí por lo riesgoso que era que pudiera caerse, la grabó entre risas.

Mica Viciconte se hizo eco de la publicación y reaccionó sin pelos en la lengua. A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, la influencer expresó: "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso".

Como si eso fuera poco, Mica Viciconte agregó: "Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave, sé consciente". De esa forma dejó en claro que repudia el accionar de Nicole Neumann con Sienna Cubero.

Si bien no es la primera vez que la influencer enfrenta públicamente a la modelo a través de sus redes, nunca antes había hecho mención al trato de Nicole Neumann con sus hijas. Sin embargo, la ganadora de "Masterchef Celebrity" aclaró por qué lo hizo.

Desde las historias de Instagram, la pareja de Fabián Cubero agregó: "Somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá termina el tema para mí". Así fue como explicó sus motivos.