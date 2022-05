Fabián Doman fue uno de los tantos famosos ausentes en los Premios Martín Fierro 2022. Pero no fue porque él no haya participado de algún importante programa o porque no haya querido asistir. Contrario a eso, el periodista se mostró muy enojado porque le negaron la invitación.

Luego de que Alejandro Fantino lo haya mencionado en el atril, cuando subió a recibir el Martín Fierro por “Intratables” como Mejor programa periodístico, Fabián Doman le pareció caballeroso agradecerle el gesto a su colega vía Twitter; sin embargo, habló el lunes con “Socios del Espectáculo” y rompió el silencio.

Fabián Doman rompió el silencio sobre su ausencia en los Premios Martín Fierro.

Es de aclarar que Fabián Doman dejó la conducción de “Intratables” de América TV. en el 2021 y llegó Alejandro Fantino para reemplazarlo. Actualmente, el periodista volvió a la Tevé, con el programa “Momento D” en El Trece.

“¡Ganamos Intratables! Y un enorme agradecimiento a Alejandro Fantino por mencionarme como el otro conductor del ciclo en el 2021. No son habituales estos gestos y por eso se lo agradezco. Espero este premio sirva para que Intratables vuelva al aire”, dice el tuit que envió Doman.

Pero este tuit solo es la punta del iceberg, Fabián Doman, cuando se supo de la nominación del programa a los Premios Martín Fierro, llamó a América para pedir su correspondiente entrada y le dijeron que no estaba contemplado entre los invitados.

“Yo llamé hace 15 días a la gerencia artística de América para saber cómo hacía para retirar mi tarjeta de invitación y me dijeron que yo no estaba contemplado porque no habían lugares. Luego vi la fiesta y había de todo”, apuntó el periodista.

“Llamé a América dando por hecho que estaba invitado. Intratables hasta el 1 de julio del 2021, que por eso fue nominado, lo conduje yo”, remarcó Doman. Seguido de esto, dijo que los Martín Fierro del 2022, no solo se tuvo en cuenta los programas del 2021, sino lo del 2020 también.

Fabián Doman excluye a las autoridades de América, del escándalo

En una conversación franca con Socios del Espectáculo, Fabián Doman hace un paréntesis y aclara que quiere sacar a las autoridades de América del “bochorno”. “Estoy seguro que las autoridades de América no tienen nada que ver. Creo que fue un tema de recelo, de que yo estoy en El Trece y que (toco madera) nos va bien”.

El prestigioso conductor apuntó contra APTRA, dueño y organizador de los Premios Martín Fierro. “¿APTRA, no chequea que un programa que está nominado, los conductores o conductoras, tienen que estar invitados?”, cuestionó Fabián Doman y calificó la repartición de las invitaciones como un “desorden comatoso”, donde el responsable es APTRA.