Daniela Celis fue uno de los nombres que más sonó durante la temporada 2022 de Gran Hermano. La oriunda de Moreno conquistó a la audiencia con su carisma, sonrisa y manera de ser. Después, se ganó el repudio por su relación con Thiago Medina y volvió a reconquistar el público en su reingreso a la casa, bajo el nombre de "Vengañela".

En el exterior mucho se habló de ella y de su supuesto vínculo con el exintendente de Moreno, Walter Festa, quien también es la pareja de Romina Uhrig, una de las hermanitas más emblemáticas del reality muy cercana a Daniela dentro de la casa. En este contexto, mientras se desarrollaba la amistad entre la exdiputada kirchnerista y la joven, algunos periodistas de espectáculos comenzaban a generar todo tipo de matrices de opiniones, al punto de asegurar que "Pestañela" había sido amante del dirigente político.

Walter Festa y Romina Uhrig.

Después que salió de la casa, Daniela Celis descartó haber tenido una relación secreta con Walter Festa, no obstante, algunas dudas quedaron en el aire. Durante la mañana del lunes, "Pestañela" fue una de las invitadas al programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Mañanísima. Fue allí cuando sin filtro le consultaron sobre los rumores que habían salido anteriormente.

¿Walter Festa le pagó el implante de lolas a Daniela Celis?

"Se generaron muchas fake news con ustedes adentro de la casa y se decía que vos conocías al esposo de Romina y que habías salido con él", empezaron comentando.

Directa y muy segura, Daniela descartó tener un vínculo con Walter Festa: "Es totalmente mentira. De hecho, dijeron que el marido de Romina me pagó las lolas a mí y yo estuve 2 años trabajando para pagármelas", aseguró. Seguidamente, confesó que tuvo las mismas zapatillas por todo un año, puesto que, su intención era reunir el dinero: "Estuve con las mismas zapatillas todo el año porque no quería gastar nada, sabía que si las quería tenía que ahorrar y pagar yo. Cuando salí de la casa y vi eso dije 'pero pará'. Todo el sacrificio que yo hice para pagármelas y que digan que me las pagó un hombre que ni siquiera conozco, ¡no!", agregó tajante.

En esta misma línea, destacó lo mucho que le desagradó las informaciones que algunos periodistas de chimentos decían de su vida privada. "Me enojó un montón porque no sabés todo lo que me costó a mí... No iba ni siquiera a cumpleaños porque me daba vergüenza ir con las manos vacías y no quería gastar en regalos, porque sabía que me iba a costar más pagármelas. Yo juntaba y cuando quería hacérmelas, salían el doble", concluyó Daniela.

