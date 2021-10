Fabián Mazzei reveló cómo está su familia tras la confesión de Toto Kirzner

El pasado sábado en "PH Podemos Hablar", Toto Kirzner reveló el abuso que vivió cuando era un niño de 7 años por parte de un trabajador del lugar en donde vivía con su familia. “No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí”.

La confesión del joven actor dejó sorprendidos a todos y también causó un gran revuelo en su familia, quienes apoyaron la decisión de Toto de hacer público esta situación. Tras el programa, Fabián Mazzei, el esposo de Araceli González, se expresó sobre el tema.



Consultado por el periodista Juan Etchegoyen, y luego de que Araceli y Flor Torrente hicieran sus descargos en apoyo a Toto, el actor dijo lo suyo. “Lo que me dice Fabián es totalmente comprensible. Prefiero no hablar sobre ese tema, me comentó él y acá viene la información de cómo transitaron la noticia en la familia. Ha sorprendido sobre todo más por la personalidad de Toto, al cual le mando un abrazo grande”, dijo el conductor de Mitre Live.

El relato de Toto Kirzner sobre su abuso

“Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije ‘hay algo raro’, porque soy una bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”, fue el crudo relato de Toto Kirzner, quien luego aseguró que siguió viendo a este hombre por el barrio.



“El tipo me saludaba como si nada, y me acuerdo que me fui corriendo, llorando, no sabía a quién decirle, y todo ese año resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto”, contó muy alterado. “Hace un par de años le cuento a mi familia, porque que eso en algún momento sale, se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, y se lo cuento a mis viejos, que en ese momento ellos se unieron nuevamente para pensar qué hacer con esa situación”, explicó el actor.

El apoyo de Flor Torrente y Araceli González

Tras la revelación del joven actor, una de las primeras personas que se expresaron sobre el tema fue Flor Torrente. “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró”.

Luego, llegó el turno de Araceli, quien hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram. “El encierro provocó distintos estados que nos fue llevando a ser más honestos, genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es acompañar y construir. ¡Es lo que nos salva! Fundamentalmente el amor. Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida. Pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo”, dijo la actriz.

“¡Acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida! ¡Sobre todas las cosas vida! abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo. Mi valiente y sensible: hablo. Pido respeto. Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. ¡En el momento que sintió hablarlo, fue genuino!”, cerró contundente.

VO