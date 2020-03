FOTOS | Mirá el look de Fabiola Yáñez en su encuentro con Anna Hakobyan, la esposa del primer ministro de Armenia

Desde su cuenta oficial de Instagram, Fabiola Yáñez (38) compartió una de sus últimas actividades como mujer del actual Presidente, evento que consistió en recibir a Anna Hakobyan, la esposa del primer ministro de Armenia en la Quinta de Olivos. Para dicha ocasión, la pareja de Alberto Fernández (60) lució un vestido largo de la firma de Natalia Antolín, ideal para los últimos calores de la temporada de verano.

"Hoy recibí a Anna Hakobyan, esposa del primer ministro de Armenia, quien lleva adelante una gran tarea en temas referidos a la niñez, sectores vulnerables y la protección del medio ambiente. Anna dirige la fundación City of Smiles, dedicada al cuidado de niños con cáncer", comenzó la primera dama argentina en sus redes sociales.

Luego continuó: "My Step, destinada al auxilio de niños en situación de riesgo, y Woman of Peace, que brega por los derechos de la mujer y los niños. Además de ser editora de The Armenian Times.Con agrado compartimos las mismas inquietudes e intercambiamos experiencias sobre el trabajo que cada una realiza en el ámbito social y más vulnerable".

