Fabiola Yañez decidió romper el silencio luego de denunciar a Alberto Fernández por violencia de género. La ex Primera Dama de la Nación habló con "Infobae" y reveló toda la verdad detrás de los recientes acontecimientos relacionados con el ex presidente de Argentina.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Hace unos días, la periodista denunció a su ex pareja mediante una videoconferencia frente al juez Julián Ercolini, ya que todavía se encuentra en España. La denuncia se desencadenó a partir de otra causa, ya que la justicia encontró supuestos archivos que documentan violencia por parte del expresidente hacia su, por entonces, pareja. Tras este hallazgo, la ex Primera Dama decidió denunciarlo por “violencia física y mental”.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

El exmandatario emitió un comunicado en el que dijo que se enteró por la prensa sobre la denuncia y que es todo falso. Sin embargo, luego se revelaron fotos de Fabiola mostrando los golpes que le habría dado Alberto y también se filtró un polémico video en el que se ve al expresidente en el despacho presidencial junto a Tamara Pettinato, brindando con cerveza.

Este material audiovisual se presentó en el contexto de una visita a la Casa Rosada, presuntamente durante la pandemia del COVID-19 y la cuarentena. Además, se dio a conocer en el marco de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente.

Fabiola Yañez rompió el silencio tras la denuncia de violencia de género a Alberto Fernández: qué dijo

“Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola”, comenzó la periodista su relato. Resulta que el detonante de la denuncia fue el “acoso telefónico, terrorismo psicológico”. “Yo necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca. Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”, siguió.

Luego aclaró que en realidad esto no había salido de ella en un principio, sino que fue por otra causa, por lo que toda la información y los flashes se le vinieron de repente. "Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: “No les contestes porque les das entidad”. Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no conoce mi trabajo, no conoce nada de mí. La gente no me conoció", dijo.

Fabiola Yañez también habló sobre el polémico video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato: "los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco".

Fabiola Yañez reveló a INFOBAE que la infidelidades de Alberto Fernández hacía ella ocurrían "todo el tiempo" y que el video que se filtró con Tamara Pettinato no es el único, sino que hay más famosas involucradas.