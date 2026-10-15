Facundo Moyano continúa de vacaciones en Madrid junto a Candela Arizaga: Las fotos que confirman la pareja detrás del escándalo

Facundo Moyano continúa con su estadía en España junto a Candela Arizaga y, en las últimas horas, una nueva actividad compartida durante su paso por Madrid volvió a aportar detalles sobre el presente que atraviesan. Mientras avanzan con distintos recorridos por la capital española, algunas imágenes registradas durante la jornada sumaron información sobre esta etapa que ambos transitan en Europa, en paralelo a una situación que sigue teniendo derivaciones en el ámbito judicial argentino.

Facundo Moyano y Candela Arizaga disfrutan de una escapada romántica por España

Las vacaciones de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España continúan sumando nuevos capítulos. En las últimas horas, el exdiputado compartió en sus redes sociales una serie de imágenes tomadas durante una recorrida por el Museo del Prado, en Madrid, donde se los pudo ver juntos disfrutando de una de las propuestas culturales más emblemáticas de la capital española. Las postales se sumaron a otras publicaciones realizadas durante el viaje y volvieron a poner el foco sobre el presente de la pareja.

Facundo Moyano y Candela Arizaga en Madrid

Desde que comenzaron a trascender imágenes de ambos en territorio europeo, la atención de sus seguidores se concentró tanto en sus movimientos como en la situación judicial que enfrenta el dirigente sindical en la Argentina. Sin embargo, lejos de mantener un perfil bajo, los dos eligieron compartir distintos momentos de la estadía a través de sus cuentas de Instagram, donde aparecen recorriendo espacios turísticos, museos y puntos de interés de Madrid.

Las nuevas fotografías difundidas por Facundo Moyano mostraron una jornada dedicada al arte y la cultura. En las historias del político, ambos aparecieron durante su visita al museo que alberga algunas de las obras más importantes de la pintura europea. La publicación fue interpretada como una nueva señal de cercanía entre ellos, luego de varias semanas marcadas por versiones, repercusiones mediáticas y novedades en el expediente judicial que involucra al exlegislador.

La presencia conjunta en España también adquirió relevancia porque se produjo mientras continúa vigente en la Argentina una restricción de acercamiento dictada en el marco de la investigación. Pese a ello, las imágenes compartidas por el exdiputado durante el viaje mostraron a la pareja realizando actividades en común y sosteniendo una dinámica que contrasta con el contexto judicial que permanece abierto.

En medio de la escapada con Facundo Moyano por Europa, Candela Arizaga fue citada por la Justicia

Mientras las vacaciones siguen su curso en Europa, la Justicia argentina continúa avanzando en la causa en la que Facundo Moyano está imputado por presuntas lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. En ese marco, Candela Arizaga fue nuevamente convocada para una evaluación ante la Oficina de Violencia Doméstica, una instancia impulsada por la fiscalía que interviene en el expediente.

Facundo Moyano y Candela Arizaga en España

De acuerdo con la información judicial conocida en los últimos días, la convocatoria tiene como objetivo que la joven vuelva a ser escuchada por los equipos especializados que participan de la investigación. Asimismo, trascendió que su representación legal analizaba si finalmente concurriría a la citación. La medida llegó después de que se difundieran distintas imágenes de la pareja reunida durante su estancia en España.

Por su parte, Candela Arizaga manifestó en reiteradas oportunidades que no se considera víctima de violencia por parte de Facundo Moyano y expresó su voluntad de mantener el vínculo con él. También cuestionó algunas de las versiones que circularon sobre el origen de la causa y recordó que actualmente no puede encontrarse con su pareja dentro del territorio argentino debido a las restricciones vigentes. Mientras tanto, el viaje por España continúa sumando nuevas imágenes y apariciones.

Facundo Moyano y Candela Arizaga en España

Facundo Moyano y Candela Arizaga continúan compartiendo actividades durante su paso por España, donde en los últimos días sumaron nuevas apariciones en Madrid. Las imágenes difundidas durante la estadía permitieron observar la continuidad de su vínculo en el marco de un viaje que sigue desarrollándose en Europa, mientras la causa judicial vinculada al dirigente sindical permanece en curso en la Argentina.

VDV