Facundo Moyano: "Ya me pasó hasta con mi ex mujer, que si están conmigo es porque les pago"

Facundo Moyano quedó involucrado en una investigación judicial luego del episodio que protagonizó junto a su novia, Candela Arizaga, durante la madrugada del martes 4 de agosto. El exdiputado pasó un día detenido y continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

En una entrevista con Telefe Noticias, Facundo Moyano contó por primera vez su versión de los hechos, negó las acusaciones y explicó cómo habría transcurrido aquella madrugada. Además, habló sobre las cámaras de seguridad, el consumo y el tratamiento que recibió Candela durante la exposición pública del caso.

Facundo Moyano contó su versión del episodio con Candela Arizaga

Según relató Facundo Moyano, la situación comenzó cuando Candela habría sufrido un paro cardíaco dentro de su departamento: “Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó. El dirigente aseguró que le practicó maniobras de RCP y sostuvo que su pareja no recuerda ese momento porque no estaba consciente.

Facundo Moyano y Candela Arizaga

También se refirió a las imágenes que registraron a Candela Arizaga corriendo descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano. Según su explicación, Candela salió primero del edificio y bajó en ascensor, mientras él tuvo que esperar para poder seguirla: “Yo no puedo correr a Candela porque Candela baja en ascensor y yo recién llamo el ascensor. Hasta que sube estoy por lo menos cinco minutos atrás de Candela”, sostuvo.

Qué dijo Facundo Moyano sobre el consumo

Durante la entrevista, el exdiputado fue consultado directamente sobre el consumo de drogas durante las horas previas al episodio. Ante la pregunta de si habían consumido cocaína, respondió: “No, no se consumió c……”. Sin embargo, Facundo Moyano decidió responder únicamente por él cuando le preguntaron qué habían consumido. “Yo te voy a contestar de mí. Porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela”, explicó.

Facundo Moyano

En ese sentido, afirmó: “No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”. También explicó por qué se negó a realizar los análisis de sangre y orina que le habían solicitado durante la investigación. “Me lo sugirieron los abogados, que no lo haga”, sostuvo.

Facundo Moyano se refirió a las críticas sobre sus relaciones

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Facundo Moyano cuestionó el tratamiento que, según su percepción, recibió Candela durante el caso: “Yo no puedo estar con ninguna mujer, y esto me pasó con todas mis parejas y siempre se tiró la sospecha, hasta con mi exmujer, de que estando conmigo es porque yo le pongo plata o porque es gato”, afirmó.

Facundo Moyano aseguró que algo similar ocurrió con Candela durante la exposición mediática del episodio: “Candela pasó, en todo este proceso, de... para muchos medios era víctima y heroína, a gato”, sostuvo. Mientras tanto, el exdiputado continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, mientras que su defensa solicitó que se levanten las restricciones de acercamiento y contacto con Arizaga.