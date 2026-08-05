El trágico final de Celia Fuentes, la joven española que estuvo con Facundo Moyano y murió tras un escándalo

La vida romántica de Facundo Moyano marcó algunos de los escándalos mediáticos más conocidos durante el 2017. Durante varios años, su agitada vida sentimental se convirtió en el foco de atención de la prensa del corazón, debido a un complejo paso de pareja que inicialmente involucraba a Eva Bargiela y Nicole Neumann. Sin embargo, en medio de este voraz torbellino mediático, apareció una joven modelo e influencer española que apuntó contra el exdiputado, por haber sido infiel a una de las modelos argentinas.

Celia Fuentes se introdujo de manera sorpresiva en la escena pública local, y rompió el silencio al revelar en programas de espectáculos los detalles de un affaire furtivo que había mantenido con el exdiputado en Madrid. Sus explosivas declaraciones destaparon una red de engaños, promesas rotas y dobles discursos que desestabilizaron por completo el panorama de la farándula, y que la llevaron a ella a cobrar protagonismo en la Argentina, meses antes de un trágico final.

Celia Fuentes, Facundo Moyano

¿Quién es Celia Fuentes, la ex de Facundo Moyano? El triángulo amoroso

Celia Fuentes era una influyente modelo e instagramer española que logró consolidar una sólida presencia en el entorno digital de su país natal. Con apenas 27 años al momento de su fallecimiento, la joven se dedicaba profesionalmente a la promoción de reconocidas marcas de lujo internacionales, especializándose en los rubros de perfumes y champán premium, y apareciendo en publicidades y alfombras de estreno.

Su creciente notoriedad en los medios ibéricos se expandió significativamente tras su participación en el programa televisivo sobre moda e influencers llamado Quiero Ser, conducido por la célebre presentadora Sara Carbonero. En el ámbito rioplatense, Celia se volvió reconocida debido a su polémico y mediático romance con el dirigente político Facundo Moyano.

El vínculo entre la modelo y el exdiputado comenzó en abril de 2017, en la ciudad de Madrid. Ambos coincidieron inicialmente en una exclusiva discoteca de la capital española, donde él se aproximó para entablar una conversación, le pidió su número telefónico y la invitó a cenar formalmente la noche siguiente junto a sus amigas. Tras el regreso del político a la Argentina, la comunicación entre ambos continuó de manera diaria a través de llamadas y mensajes, estructurando lo que Fuentes describió como una relación afectiva paralela que carecía de un título oficial pero mantenía una alta intensidad cotidiana.

¿Quién es Celia Fuentes, la ex de Facundo Moyano? El triángulo amoroso

Si bien parecía que la relación iba bien, el conflicto mediático terminó de estallar cuando la influencer descubrió que su pretendiente protagonizaba portadas de revistas junto a una reconocida modelo argentina: Eva Bargiela. Al ser confrontado sobre esta situación, el dirigente minimizó el noviazgo asegurando que se trataba de una noticia vieja impulsada por la búsqueda de fama de su expareja. Sin embargo, la situación se tornó insostenible semanas más tarde cuando la prensa argentina comenzó a vincular formalmente al diputado con Nicole Neumann, exponiendo que él seguía enviándole mensajes de texto a la española para coordinar nuevos encuentros románticos en Europa.

Ante la indignación por el engaño, la modelo española decidió romper el silencio, a través de entrevistas telefónicas y videollamadas con programas de la televisión como América Noticias e Intrusos. Además, contactó directamente a Eva Bargiela para advertirle sobre las reiteradas infidelidades del dirigente. El intercambio se filtró, y los medios de comunicación mostraron las conversaciones de carácter sumamente personal entre ambas mujeres. En aquellos polémicos chats, Fuentes no solo desenmascaró los engaños del político, sino que también dejó asentado el complejo momento anímico que atravesaba, llegando a manifestarle a Bargiela de manera directa sus profundas crisis emocionales y sus ganancias de querer morir debido a severas desilusiones sentimentales externas.

Celia Fuentes, Nicole Neumann y Eva Bargiela, las exs de Facundo Moyano

El trágico final de Celia Fuentes, la ex de Facundo Moyano

Antes de poder concretar un viaje planificado a la Argentina, donde tenía previsto presentarse de invitada en programas de espectáculos para dar detalles de su romance con Facundo Moyano, Celia Fuentes murió en un trágico desenlace, la noche del 19 de septiembre de 2017 en su departamento del céntrico barrio de Chamberí, en Madrid. Según dieron a conocer varios medios de comunicación españoles y argentinos, la joven modelo fue hallada sin vida por su propio padre, tras sufrir una profunda crisis anímica derivada de su cuadro de depresión.

Los medios confirmaron la noticia a la mañana siguiente, detallando que se trató de un suicidio por ahorcamiento, y fue el propio representante el que lo reconfirmó. La crudeza del hecho impactó de inmediato en las redacciones periodísticas, que debieron suspender la cobertura del escándalo romántico para tratar la muerte de la influencer, y un fuerte debate en redes sociales comenzó a surgir. Muchos de sus seguidores apuntaron contra la crueldad del acoso mediático y la falta de empatía hacia los problemas de salud mental de las personas expuestas, destacando que Celia había expuesto su incomodidad y lo mucho que sufría la situación.

Por su parte, la reacción de Facundo Moyano estuvo marcada por el desconcierto y una profunda consternación ante la prensa local, prestándose a hablar brevemente en programas televisivos, pero decidiendo llamarse a un estricto silencio de perfil bajo por respeto a la familia. La farándula argentina reaccionó con una mezcla de culpa y feroces debates éticos, dejando que la noticia de romance desapareciera del interés popular.

Celia Fuentes

Con el paso del tiempo, Facundo Moyano siguió protagonizando otros escándalos románticos, como lo fue la separación de Eva Bargiela o el confuso episodio policial del 4 de agosto con Candela Arizaga. A pesar de eso, el triste desenlace de Celia Fuentes, la joven española que estuvo con el exdiputado y murió tras el escándalo, permanece en la memoria colectiva como uno de los capítulos más oscuros y aleccionadores de la farándula argentina y española.

A.E