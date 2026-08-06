“Tengo errores como cualquiera”: Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano rompió el silencio

La madrugada del martes 4 de agosto, Facundo Moyano y su novia, Candela Arizaga, protagonizaron un confuso episodio que derivó en denuncias policiales por parte de los vecinos y una persecución a pie sobre la Avenida Del Libertador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras lo ocurrido, la modelo rompió el silencio y se refirió por primera vez al hecho a través de sus redes sociales.

La palabra de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano

Luego de que Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaran un confuso episodio policial, el exdiputado permaneció detenido durante algunas horas, mientras que la modelo fue trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica. Hasta el momento, la influencer aún no declaró ante la Justicia sobre lo sucedido.

Candela Arizaga | Instagram

No obstante, tras recibir el alta médica, viajó a Rosario, su ciudad natal, donde permanece junto a su familia mientras continúa con su recuperación. En ese contexto, la joven de 23 años rompió el silencio y recurrió a sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores y a quienes se mostraron en alerta por su estado de salud.

"Yo estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor", expresó. El escueto mensaje, publicado sobre una placa negra, no tardó en generar repercusión en las redes sociales y en el ámbito mediático debido al peso mediático que tiene el sindicalista e hijo del camionero Hugo Moyano y Liliana Zulet.

El mensaje de Candela Arizaga tras el escándalo con Facundo Moyano | Instagram

Lo que se sabe hasta ahora de la denuncia de Candela Arizaga a Facundo Moyano

Las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires captaron a Candela Arizaga desorientada mientras corría junto a su perro por las inmediaciones del departamento de Belgrano donde había pasado el fin de semana con Facundo Moyano. Las imágenes, registradas durante la madrugada, muestran a la modelo desplazándose por la vía pública, mientras que, detrás de ella, se observa al sindicalista persiguiéndola, una situación que generó preocupación y puso en alerta a los vecinos de la zona.

Con el correr de las horas, Arizaga se presentó ante las autoridades para denunciar a su pareja por un supuesto episodio de violencia de género. A partir de su declaración, la Justicia ordenó que hijo más chico de Moyano quedara detenido mientras avanzaban las primeras actuaciones de la causa, en la que se investigan posibles delitos vinculados con agresiones y una privación ilegítima de la libertad.

Facundo Moyano y Candela Arizaga | Captura de pantalla de YouTube

Posteriormente, el empresario recuperó la libertad después de prestar declaración y una vez que los organismos correspondientes verificaron su situación judicial. Los informes oficiales determinaron que no existían antecedentes ni medidas vigentes que impidieran su excarcelación, por lo que finalmente se autorizó su salida, aunque quedó imputado.

Por su parte, Diego Storto, abogado de Candela, confirmó que los exámenes toxicológicos arrojaron resultado positivo para cocaína, la única sustancia detectada en sangre. "Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió", dijo el letrado al referirse al trabajo que realizó junto a su defendida para reconstruir los hechos. En contraposición, tras salir de la fiscalía, Facundo sostuvo ante la prensa que Moyano sostuvo que ya estaba "todo aclarado".

Facundo Moyano, Candela Arizaga | Instagram

Mientras la causa continúa su curso y la investigación avanza para esclarecer lo ocurrido, Candela Arizaga habló por primera vez tras el escándalo que protagonizó junto a Facundo Moyano. En sus declaraciones buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y también hizo un mea culpa por lo sucedido, mientras la Justicia continúa con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.