Facundo Ventura aseguró que Morena Rial no robó en LAM y la liquidó: "No sabe cómo manejarse"

Morena Rial da mucho de que hablar desde hace semanas. Al principio fue por todo lo que contó sobre la tormentosa relación con Jorge Rial, su padre, pero también se vio envuelta en un escándalo cuando Marcela Feudale y Mónica Farro contaron que les habían robado en los camarines de LAM, el mismo día que ella fue de invitada. Desde ahí, los ojos apuntaron hacia ella, aunque recientemente la amiga reconoció que fue ella la ladrona. Ahora, Facundo Ventura la defendió ya que las dudas siguen.

Primero, comenzó aclarando que últimamente Morena Rial no le está contestando los mensajes y que no sabe si está enojada o cuál es la razón por la que pasa esto. "A mí últimamente no me está respondiendo Morena. No sé si está enojada o qué. La realidad es que cuando fue invitada a programas y yo estuve en el piso, la he cuidado para que no diga cosas de las que no puede volver. Sé que tiene cosas para contar de las que no se pueden contar", reveló Facundo Ventura en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

Luis Ventura y Facundo, su hijo

Con respecto a todo lo que dijo Morena Rial en A La Tarde, programa en el cuál reveló todos los detalles de su mal vínculo con Jorge Rial, Facundo Ventura reconoció que la joven no sabe como manejarse y que por suerte él estaba en el piso reemplazando a su padre para cuidarla. "Morena es una chica que, si bien se crió adentro de este ambiente, no se sabe manejar. Ella adelante de una cámara por ahí dice cualquier barbaridad. Yo cuando ha estado en el piso he tratado de cuidarla para que no se vaya de boca. Yo estoy cien por ciento seguro que ella no robó nada", expresó el hijo de Luis Ventura.

Entonces, Estefi Berardi, panelista del programa, le preguntó de manera irónica: "Bueno, pero si ella no robó y está dentro del camarín con la amiga y ve que la amiga está robando...". Ahí mismo, Facundo Ventura plantó la duda y preguntó: "¿Pero la vio?". Luego, la defendió con todo, pero sin querer la liquidó con un ácido comentario: "Morena cuando está en su mundo con su teléfono le puede pasar una comparsa por atrás de la espalda que no se va a dar cuenta. Hay que ver si la amiga no es cleptómana, ahí tendría una enfermedad".

