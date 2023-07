Falleció Marcela Ruiz, una reconocida actriz de la pantalla chica

Marcela Ruiz es una gran actriz de la televisión y es reconocida por haber participado con grandes papeles en novelas como Perla Negra, Floricienta, Chiquititas, Rincón de Luz, entre otras grandes ficciones. Recientemente se conoció la noticia de que el 8 de julio, Ruiz falleció y todo el mundo artístico está conmocionado al respecto.

Siempre fue una apasionada de la televisión y de la ficción, y se encargó de dejarlo en claro en contadas oportunidades. Por ejemplo, allá por el 2012 Marcela Ruiz dio una entrevista en la que habló de algunos de los trabajos que hizo y lo mucho que le gustaba actuar.

Marcela Ruiz falleció el 8 de julio

"La primera telenovela en color que se hizo en la Argentina la hice yo. Mamá Linda con Alicia Bruzzo. Y además he trabajado con casi todas las figuras que ha venido de afuera, desde Grecia Colmenares, Verónica Castro, Lupita Ferrer. Con Andrea del Boca hice casi todas las telenovelas. Me conocen en muchos lugares del mundo porque esas tiras se emitieron en Italia, Moldavia, Turquía. Recibo videos de mis filmaciones de todo el mundo, donde la gente me sigue y me mandan fotos. Eso me demuestra que a veces el trabajo que uno hace, que cree que pasa solamente acá, llega a un montón de gente", declaró Marcela Ruiz.

Con respecto a su vocación de actriz, Marcela Ruiz contó en una oportunidad que dentro de su círculo familiar ya estaba la vocación de artista, por lo que fue algo que aprendió desde chica. "Yo nací con la vocación. Tenía dos tías que estudiaron teatro en Rosario. Danzas clásicas españolas y declamación que se usaba mucho en ese entonces, con Mirtha Legrand. Se aprendía zapateo americano, danzas españolas, castañuelas, declamación y ballet", contó sobre su formación en una entrevista con El Ático de la radio en 2014. "Lo que más me llamaba la atención era la actuación y ya de chiquita yo imitaba mucho a todo el mundo, entonces como en mi casa se armaban bulerías venía gente a tocar, a cantar. Yo siempre imitaba, bailaba, hacía mis propias coreografías".

Marcela Ruiz es de Rosario, pero de muy joven se vino a Buenos Aires para probar suerte en la gran ciudad. "A los 17 años me vine a Buenos Aires, me escapé de mi casa. A trabajar de lo que sea. Me vine a una pensión de señoritas y a lucharla. Hoy no sé si lo haría. Me daría miedo. En aquel momento la pasión y el deseo de venir y la inconsciencia de la juventud fueron muy fuertes", expresó.

