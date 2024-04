Fátima Florez volvió al país tras pasar una semana en Estados Unidos y protagonizar una fuerte ruptura con Javier Milei. Ahora, Analía Franchín la criticó sin ningún filtro por una polémica actitud que tuvo en Ezeiza.

La panelista de A la Barbarossa se indignó en vivo cuando la conductora del ciclo expresó que la artista podría haber eludido a la prensa en el aeropuerto abandonando el lugar por la pista. “La camioneta gris ya no está”, dijo Robertito Funes Ugarte y Georgina Barbarossa comentó por su lado: “Todo este esfuerzo de producción que estamos teniendo y para mí se fue por pista”.

Fátima Florez junto a Javier Milei.

Al escucharla, Analía no dudó en expresar su enojo y dijo en vivo: “¡No, chicos! No puede. Sería obsceno”, y agregó indignada: “Entiendo que, en algún momento, cuando llegaba Maradona o una celebridad, que eran 35 cámaras y 50 fotógrafos, se vayan por pista, pero está Robertito y una fotógrafa. La gente no se está volviendo loca por ir a buscarla. No tiene necesidad de escapar”.

Por último, Georgina Barbarossa intentó defender a Fátima Florez de los dichos de Analía Franchín y respondió: “No seas así, pobre chica. No la ningunees. Ella debe estar re bajoneada... Para mí ella está hecha bolsa, destruida”.

Qué dijo Javier Milei sobre su separación con Fátima Florez

Tanto en su cuenta de Instagram como en la de X, el presidente de la nación expresó: "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa", y sumó: "Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos".

Para cerrar el tema, Javier Milei reveló sobre su vínculo con Fátima Florez: "Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente".

J.C.C