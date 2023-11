Este domingo 19 de noviembre se definirá finalmente quien será el próximo Presidente del país entre Javier Milei y Sergio Massa. Mientras todos los argentinos están pendientes a los medios de comunicación, Analía Franchín y Nancy Pazos protagonizaron un fuerte cruce en A la Barbarossa al debatir sobre el balotaje.

Ambas tienen pensamientos políticos muy distintos, y todo comenzó cuando Franchín le comentó picante a su colega: "Ojalá que si gana Sergio pueda cambiar el país, Dios quiera, pero cuando me dan un librito de manual explicando y explicando todo lo maravilloso que vamos a ser, fantástico, pero, ¿por qué no lo hiciste ahora?".

Analía Franchín en A la Barbarossa.

Lejos de quedarse callada, Nancy le contestó: "Yo no estoy dispuesta a rifar la democracia porque uno venga y me diga tal cosa. El paquete Milei implica un montón de otras cosas y acá se espan...", sin embargo, Analía la interrumpió y expresó: "Seguro, tiene un montón de cosas horrendas Milei, horrendas. Pero estamos hablando del tape que vimos recién, donde explican todas las cosas maravillosas de economía... ¿Y?".

Luego comenzó a hablar uno de los analistas invitados, pero Analía Franchín lo interrumpió para aclarar lo que cobran los jubilados, en ese momento Nancy Pazos aprovechó para chicanearla: "Déjalo hablar Analía que ya pasaste tu chivo...".

Cómo continuó el fuerte cruce entre Nancy Pazos y Analía Franchín

Analía no dejó pasar ese comentario y cruzó fuerte a la otra panelista: "Nancy, perdóname, pero es una chicana de mier... la que estás haciendo. En las PASO vos decías que Larreta era el único que podía bajar a Massa y ahora estás por Massa, así que no sé quién está haciendo el chivo, no me hinches las pelotas".

Nancy Pazos no se quedó atrás y le respondió: "¿Vos estás hablando de lo que yo dije en público o en privado? Porque a mi casa Massa no vino nunca a cenar". Por último, Analía Franchín expresó para cerrar el tema: "A la mía tampoco... Mirá, si hubiera venido a mi casa estaría en tu lugar ahora diciendo 'voten a Massa'. Yo no estoy diciendo que voten ni a uno ni a otro, solo digo las cosas buenas que tiene uno y otro para mí como ciudadana. No estoy dispuesta a rifar la democracia. Me parece un espanto muchas de las cosas que dice Milei, pero no vamos a negar que estamos cag... de hambre. Dejémonos de joder".

J.C.C