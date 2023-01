Fátima Florez fue acusada gravemente por el estilista de Susana Giménez, Miguel Romano, de haberle robado una peluca de la Diva que se encontraba guardada en uno de los cajones de su peluquería. Además, desde hace un tiempo se especula que la mítica animadora tiene muy mala onda con la humorista por las imitaciones que ella realiza basadas en su personalidad.

“Ella quería una peluca, yo tengo un cajón de pelucas que dice Susana Giménez. Y se metió y sacó una peluca de ahí adentro para hacer un personaje y no la vi más, no me dijo nada”, denunció en los medios Miguel Romano muy indignado por el hurto.

Fátima Florez le quita la careta a Miguel Romano

El caso de la peluca de Susana Giménez dio un giro de ciento ochenta grados, luego de que Fátima estuviera invitada en Mitre Live, programa que conduce Juan Etchegoyen. El periodista no perdió la oportunidad de preguntarle a la artista sobre este tema y le dio un derecho a réplica: “Salió a hablar Miguel Romano por la peluca de Susana y me parece un buen momento para aclararlo, ¿qué pasó?”, consultó.

Miguel acusó a Fátima de robarle una peluca de Susana Giménez.

Como respuesta, Fátima explicó: “No es verdad lo que dijo él, no es cierto en absoluto, es más, después de esas declaraciones que había hecho Miguel lo llamé y le dije ¿qué dijiste?, y me dijo que era un chiste para los medios. El tema es que, si no aclarás parece cierto, me enojé y lo llamé”.

Seguidamente, agregó que le pidió a Romano que aclarara la situación, sin embargo, este no lo ha hecho aún. “Aclaralo porque si no se malinterpreta, lo tomo como parte del juego. Además, él me lo dijo que no era así. En ese momento, me abrió las puertas de la peluquería y me dijo que quería que tuviera la mejor peluca de Susana”, enfatizó Fátima Florez.

Fátima asegura que lo que denunció Miguel es falso.

Finalmente, Fátima reveló que en la actualidad maneja un acuerdo comercial con Miguel Romano, donde hacen un intercambio de productos: “Hicimos un acuerdo comercial que no sólo se cumplió, sino que yo le estuve totalmente agradecida porque sus productos son increíbles. Pueden preguntarle a él y llámenlo en este momento, que lo diga él”, finalizó.