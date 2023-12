Fátima Flórez se convirtió en la flamante Primera Dama del país, al ser la novia del Presidente, Javier Milei.

La humorista ha estado en el centro de la tormenta en estas últimas semanas, ya que, periodistas y especialistas de espectáculos están discutiendo cuál es el rol y perfil que debe adoptar al ser ahora Primera Dama.

Fátima Flórez y Javier Milei - Redes Sociales

Algunos han cuestionado su continuidad como imitadora y otros, apoyan que siga con su carrera.

No obstante, Fátima se prepara para una nueva temporada de verano en Mar del Plata, pero no dejará de lado su reciente tarea como pareja de Javier Milei. En este contexto, en las últimas horas se conoció que visitó el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos en el barrio porteño de Villa Sotaldi.

A través de X (antiguo Twitter) se viralizó la fotografía, en la que la Primera Dama está conversando con Margarita.

Qué hablaron Fátima Flórez y Margarita Barrientos

Sobre este encuentro, la titular de la fundación que lleva su nombre charló con La Nación y señaló: "Esto viene desde 2022. Cuando la conocí me dijo que nos iba a visitar. Finalmente, ese encuentro no ocurrió. Esta semana me contacté con ella y Fátima me confirmó que iba a venir hoy (lunes). Después no podía por la temporada en Mar del Plata”.

Asimismo, detalló que Fátima Flórez llegó al lugar sin el presidente a las 15:30 horas. "Vino sola. El Presidente estaba al tanto de que iba a verse conmigo. Estando acá, le conté todo lo que hacíamos. Ella pensaba que éramos solo comedor, pero ofrecemos todo tipo de ayudas. Tuvo la suerte de ver a los chicos preparar la cena”, comentó.

Fátima Flórez con Margarita Barrientos - Redes Sociales

Seguidamente, reveló qué conversaron en dicha reunión: "Dijo que nos iba a ayudar con lo que necesitáramos para que podamos seguir trabajando. Ella es una figura pública y tiene mucha llegada a la gente".

De esta manera, Fátima Flórez comienza a dar sus primeros pasos en las tareas que debe desempeñar como Primera Dama de la Nación.

AM