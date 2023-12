Tras varios meses de su separación, Fátima Flórez y Norberto Marcos estarían llegando a un acuerdo económico y artístico. Ahora, Juan Etchegoyen decidió subir un video a Mitre Live explicando todos los detalles del arreglo.

"Norberto quería todas las propiedades, pero tendrá que ceder. Van a ir un 50 y 50...", comenzó el periodista y agregó: "Desde un primer momento te conté que Norberto iba por todo y accedí a información en los últimos días con respecto a la división de bienes que merece ser contada...".

Imagen reciente de Fátima Flórez y Javier Milei.

Además, Juan reveló que tanto la humorista como el productor están muy cerca de cerrar el acuerdo: "Muy posiblemente me cuentan en los próximos días haya un acuerdo, están muy cerca Norberto y Fátima de llegar a un acuerdo judicial con respecto a esto. Habría un arreglo y esa es la información que resalto a esta hora, el interrogante que me planteo es ¿A qué acuerdo van a llegar? Y de esto también voy a darte detalles".

En su ciclo, Juan Etchegoyen detalló cómo será la división de bienes de Fátima Flórez y Norberto Marcos: “El acuerdo sería el siguiente: me decían a mí que Norberto quiere quedarse con dos de los tres departamentos, en un comienzo yo te había dicho que él quería todas las propiedades, bueno tendrá que ceder, me contaban”.

Cómo es el arreglo al que llegaron Fátima Flórez y Norberto Marcos

Pero eso no es todo, ya que el periodista también compartió: "De la plata que hay en juego a mí me decían que van a ir 50 y 50, de todos los dólares que hay en juego se quedarían con la mitad cada uno, en un momento a mí me daban la cifra de un millón de dólares. Bueno, habrá que ver y lo otro importante es la parte artística. Norberto siempre fue dueño de los espectáculos de Fátima, entonces había dudas con eso”.

Y para cerrar el tema de la división de bienes de Fátima Flórez y Norberto Marcos, Juan Etchegoyen reveló: "Lo que habría decidido Norberto es ´seguí tu camino tranquila, hacé tu trabajo de la mejor manera que yo no te voy a reclamar nada´. Ese sería el acuerdo entonces. Fátima se quedaría con la casa donde vive hoy en día y los otros dos inmuebles se los quedaría el empresario”.

J.C.C