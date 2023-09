Yanina Latorre reveló en LAM como Carmen Barbieri se manejó con Sofía Aldrey luego de separarse de su hijo, Fede Bal. Luego de que la panelista hiciera su descargo en redes con el actor y en el programa conducido por Ángel de Brito, la panelista hundió aún más a la conductora.

La panelista aprovechó en LAM para hacer un potente descargo con la humorista después de ver como en “Mañanisima” la madre de Fede Bal despotricó contra ella y la trató de estúpida y tarada.

Ante este suceso, Yanina Latorre desenmascaró a Carmen Barbieri y al mismo tiempo el trato de mentirosa, cuando reveló el comportamiento que tuvo con Sofía Aldrey ante la separación escandalosa que tuvo con Fede Bal.

Así desenmascaró Yanina Latorre a Carmen Barbieri

“No te hagas la buena a Sofía”, comenzó diciendo Yanina Latorre en cámara apuntado directo a Carmen Barbieri de mentirosa. “Le pregunto, Sofi, desde que pasó lo que pasó con Carmen, ¿hablaste con ella? Me dice: No solo que jamás me llamo ni me habló, me bloqueo el primer día”, arrojó la panelista dejando al descubierto la vil mentira de la conductora.

J.M