Como en Toy Story: Fede Bal regaló todos sus juguetes a un niño que se hizo viral

En medio de la pandemia y mientras continúa su tratamiento por cáncer de intestino, Fede Bal tuvo un gran gesto de amor con Diego, el niño del video viral del cumpleaños, que agradecía cada regalo que la familia había podido comprarle en su gran día.

Emocionado con la historia del pequeño, Fede quiso hacer su aporte y llevarle unos cuentos regalos: "Quiero regalarle algún juguete mío. ¿Cómo llego a este chico? ¿Me ayudan a dar con su familia y lo hacemos un poco más feliz de lo que ya está?", pidió a través de sus redes sociales.

Como si fuera Andy en el clásico Toy Story, Fede tomó sus juguetes de la recordada peli y pudo dar con Diego y alegrarlo en su dia. "Acompáñenme a ver esta linda historia!

Diego cumplió años hace unos días y el vídeo se volvió viral por su dulzura y su alegría solo de estar junto a su familia. Me conmovió un montón. Y aunque no necesita nada, y esté feliz así, pensé que justamente por eso sería hermoso darle algo a cambio, por la gran enseñanza que nos dio a todos", comenzó Bal en un extenso posteo en donde se lo puede ver al niño recibiendo los presentes.

"Así como Andy hace en toy story, hoy le doy a Diego mis juguetes. Van a tener un nuevo dueño con quien jugar a diario. Salí a hacerme unos estudios y me desvié un toque hacia su casa (tranquilos, tengo permiso). Son esas pequeñas acciones que nos llenan de felicidad: como hacer feliz a un pibe. Y si lo implementamos? Despójate de algo q al otro lo haría feliz, y lo necesita más que vos, no estamos salvando al mundo, claro, pero por algún lado se empieza, no? MIRA EN MIS HISTORIAS EL VIAJE COMPLETO DE WOODY Y BUZZ!", completó el actor.