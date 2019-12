Fede Bal, quebrado al hablar sobre la salud de su papá: "Me siento roto"

Tras confirmarse que Santiago Bal está bajo "una sedación que se da a los pacientes en determinadas ocasiones" luego de permanecer internado por una grave infección pulmonar, Fede Bal rompió el silencio y habló sobre cómo transita este delicado estado en el que está su papá.

"Tratamos de acompañarlo y decirle que hay un lugar mejor. Hay un alivio que uno tiene que sentir como hijo...me dio los mejores 30 años de mi vida...gracias a todo por aguantarme. Es terrible que me pase esto ahora...mi corazón está con ustedes y me siento roto", dijo Fede entre lágrimas luego de bailar la bachata en un nuevo duelo de ShowMatch.

"Yo aprendí a valorar mucho más a vida", agregó Fede. "Yo la muerte la valoricé tanto como la vida...nunca es un buen momento para esto, no quería ponerlos mal, siento que me amigué con la muerte", cerró.

Previo a su descargo en el Bailando, Fede había asegurado: "Mi mamá está como yo, muy triste. Queremos un poco de paz para papá. Se merece descansar e irse en paz. No es vida la que está llevando. A un tipo tan activo y tan galán como mi viejo, verlo así es… La vejez es una porquería". Visiblemente conmovido, agregó: "Me di el lujo de hacer todo en vida con él. Hoy está luchando mucho por su vida, en una de sus últimas peleas. Esta vez no sé si va a poder".