Mucha complicidad y momentos a solas entre Fede Barón y Yasmín Corti, la recién llegada en “El Hotel de los Famosos 2”, levantó la sospecha de que habría una conexión entre ambos participantes. La primera en observarlos e indagar a fondo fue Mimi Alvarado, quien los encaró, pero ellos lo negaron. Pero la pareja se dejó llevar por el momento y se dieron un beso frente a sus compañeros en la cocina de hotel.

La bailarina agarró al actor para bailar abrazados al ritmo de la música que cantaban todos juntos en la cocina del hotel. Lo cierto es que se dejaron llevar y no dudaron en darse un beso frente a todos, mientras Mimi Alvarado les agarraba la cabeza. “Con Yas ya no nos escondemos”, agregó Fede. “Viene bien un poco de toqueteo acá, en el encierro, así que dale”, comento Yasmín.

Se besaron muy apasionados Fede Barón y Yasmín Corti

Acoompañando este romance, Mimi Alvarado ayuda al beso de Fede y Yasmín

Yasmín Corti enojada con sus compañeros del hotel

Las semanas pasaron y la convivencia se volvió tensa, es por eso que Yasmín tuvo un duro descargo con algunos de sus compañeros. “¿Hielo hay? Chicos, ¿hielo hay? ¡Nadie me escucha cuando hablo, loco! ¿Tengo que gritar? Me están empezando a pudrir. Hablo y nadie me escucha”, comenzó diciendo la bailarina cansada de que nadie le preste atención.

“Escuchame, vos no podés estar preguntando a los gritos ‘¿hielo hay?’, te fijás si hay”, le respondió Juan Martino a lo que ella le respondió: “Es que me había fijado y no había. ¿Cómo no va a haber hielo? ¡No lo puedo creer! Por eso lo pregunto”, finalizando la discusión.

J.M