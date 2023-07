Fer Dente está teniendo un éxito impensado desde que comenzó su interesante programa Noche Al Dente por las noches de América TV. En este ciclo, el actor y cantante entrevista a figuras del espectáculo, generalmente artistas, y los entrevista en profundidad sobre temáticas profundas, serias, pero también deja lugar para divertirse, cantar y bailar. Recientemente entrevistó a Natalia Oreiro y aprovechó para tirarle un palito a Marcela Tinayre.

Hace algunas semanas se armó un escándalo en América por un supuesto mal compañerismo de Fer Dente. Primero, Baby Etchecopar se quejó porque, mientras está haciendo su programa, se escuchan los cantos del estudio de al lado, el de Noche Al Dente. Después arremetió Marcela Tinayre, quien conduce Polémica en el Bar justo después de que termina el programa del cantante, y se quejó de lo tarde que le entrega el programa.

El enfrentamiento entre Fer Dente y Marcela Tinayre

Y es entendible que Fer Dente se distraiga un poco y entregue un poco tarde el programa pues se pone a cantar y bailar con los famosos y se deja llevar. Se ve que así pierde la noción del tiempo. Por esta razón, Marcela Tinayre está furiosa y todos lo pueden notar, incluso Natalia Oreiro, que fue de invitada y lo chicaneó al aire.

Fer Dente se encontraba promocionando el trabajo de Natalia Oreiro, su serie, y mandó a la audiencia a verla. Sin embargo, antes de terminar la promoción se dio cuenta y les pidió que la vayan a ver después de que termine Noche al Dente. Ahí, la cantante invitada le lanzó un picante dardo.

Fer Dente chicaneó a Marcela Tinayre y reavivó el enfrentamiento

"Después de Noche al Dente, no se les ocurra cambiar la tele ahora, pero cuando termina, se pueden poner a verlo...", dijo Fer Dente. Muy rápida, Natalia Oreiro le lanzó una chicana al aire de la que el conductor no pudo bajarse. "No, ¿cómo? Después viene Marcela Tinayre...", dijo la actriz.

Natalia Oreiro y Fernando Dente

Entonces, él respondió: "Por favor, que se nos enoja...". Natalia Oreiro recordó el paso de Marcela Tinayre por Quién es la Máscara?: "Que fue la chanchita, ¿no te acordás que Marcela fue la chanchita en La Máscara?".

Fer Dente se veía venir el ataque de Marcela Tinayre, por lo que se atajó antes de que se arme otro escándalo: "Estamos hablando de un programa de personajes, no te estamos diciendo 'la chanchita'. Tuvimos una reunión de consorcio...". Rápidamente, Natalia Oreiro bromeó y se puso a favor de la hija de Mirtha Legrand: "Y, ¡Si le entregas a cualquier hora el programa!". Atónito, el conductor sentenció: "Sabe todo, Natalia".

NL.