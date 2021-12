De la nada se desato una furiosa pelea en medio de las redes sociales que involucró a Ricardo Montaner a quien maltrataron y no se quedó en el molde. Juan Cruz Sanz el conductor de Cónica TV dio una información que dio sobre Camilo, esposo de Evaluna, hija del cantante, y se dijeron de todo.

"@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto", le escribió Ricardo Montaner. Sin entender que estaba pasando, Juan Cruz Sanz le puso: "¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No se qué me quiere decir", le preguntó.

Feroz pelea entre Ricardo Montaner y Juan Cruz Sanz: "No me rompas las pelot..."

Luego, el periodista puso en otro tuit: "Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que esta pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas", le lanzó sin eufemismos como relata Exitoína.perfil.com

La reacción del periodista insultando a Montaner.

Ángel de Brito anticipó en su cuenta de Twitter que "Hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos".

Abalando al conductor de "LAM", Sanz puso "Les dije. Ahora Ángel agrega data: ya hay una cautelar". Ese fue el comentario que despertó la furia de Montaner e hizo que le dijera que es un tonto a Juan Cruz Sanz.

Ricardo Montaner amenzó "No te metas con mi familia".

Ricardo Montaner compartió una foto de Evaluna mostrando su pancita de cuatro meses

La vida de la familia Montaner no puede ser más plena en este momento con el embarazo de Evaluna y así lo demuestra cada integrante en sus redes sociales.

Esta vez, Ricardo Montaner compartió una hermosa y tierna foto de su hija mostrando su pancita de cuatro meses de embarazo.

"Un pequeño pez está rondando en esa panza… Esperando a #Indigo. Yo creo que es nena, pero si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia…", escribió el exitoso cantante en la publicación donde se ve a su hija totalmente radiante de amor y belleza.

Camilo y Evaluna confirmaron que su bebé se llamará Índigo pero aseguraron que aún no saben el sexo del bebé.

Ricardo Montaner compartió una foto de Evaluna mostrando su pancita de cuatro meses.



