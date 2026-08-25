Así fue el festejo de aniversario de Valentina Zenere y Sebastián Ortega: atardecer en un yate y un tatuaje especial

Recientemente, Valentina Zenere y Sebastián Ortega sorprendieron a sus seguidores al compartir imágenes del viaje que realizaron para celebrar un nuevo año más de relación. La actriz y el productor televisivo eligieron Miami como destino para disfrutar de unos días de descanso y festejar su aniversario lejos de Buenos Aires.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en Miami

A través de sus redes sociales, Valentina publicó una galería de postales de la escapada y acompañó las imágenes con una breve frase que resumió el momento que atraviesan: “Todo y mucho”, junto a un emoji de corazón. Entre las fotografías se pudieron ver distintos momentos de la pareja durante su estadía en Estados Unidos.

Así fue el festejo de aniversario de Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Durante el viaje, la pareja combinó jornadas de descanso con paseos y salidas. Uno de los momentos que compartieron fue un paseo en yate durante el atardecer, donde Valentina Zenere posó con un vestido blanco tejido con transparencias. También hubo tiempo para disfrutar del mar, recorrer Miami en un convertible negro y compartir una cena especial por el segundo aniversario de novios.

Valentina Zenere en un yate en Miami

Justamente, una de las postales de la cena permitió descubrir un detalle particular de la pareja. Sobre la mesa había un plato de key lime pie con la frase “Happy Anniversary!”, mientras que ambos apoyaron sus manos en primer plano y dejaron visibles sus tatuajes con el número 9. Según la información difundida sobre la pareja, se trata de un símbolo especial para ambos, asociado a la estabilidad y el amor.

El tatuaje en pareja de Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Valentina Zenere y Sebastián Ortega se mostraron juntos tras los rumores de separación

Las imágenes del aniversario de Valentina Zenere y Sebastián Ortega cobraron especial relevancia porque llegaron tres meses después de los fuertes rumores que aseguraban que la pareja había terminado su relación. A mediados de mayo, distintos programas y portales de espectáculos comenzaron a hablar de una supuesta ruptura después de casi dos años juntos.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron dos años juntos

En un principio, las versiones apuntaron a un posible desgaste provocado por sus compromisos laborales y sus diferentes agendas. Luego surgieron especulaciones sobre una tercera persona, aunque esas acusaciones nunca fueron respaldadas con pruebas. Un mes después, Valentina Zenere y Sebastián Ortega fueron vistos juntos en un evento en Buenos Aires y ahora volvieron a mostrarse públicamente durante su viaje de aniversario, dejando atrás las versiones sobre una posible crisis.