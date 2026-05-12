Confirman el verdadero motivo de la crisis entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega

En las últimas semanas comenzaron a circular fuertes versiones sobre una posible crisis entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega. Aunque la pareja siempre mantuvo un perfil relativamente bajo respecto a su vínculo, nuevos datos revelados en televisión encendieron las alarmas alrededor de la relación.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega

La información salió a la luz en el programa Puro Show, donde la periodista Nancy Duré detalló una supuesta trama de encuentros secretos entre Sebastián Ortega y Malena Firbo, una empresaria y exbailarina vinculada al entorno de countries privados de zona norte. Según trascendió, los rumores venían circulando desde hacía tiempo entre vecinos y conocidos de ambos barrios cerrados.

Los encuentros secretos de Sebastián Ortega

De acuerdo a lo contado por Nancy Duré, la historia entre Sebastián Ortega y Malena Firbo habría comenzado hace aproximadamente tres años en un country de Pilar donde el productor reside. En ese momento, Ortega estaba soltero y conoció a Malena porque ella mantenía una relación con uno de sus vecinos.

Sebastián Ortega

Según relató la periodista, el vínculo comenzó a partir de conversaciones privadas en redes sociales y luego fue creciendo con distintos encuentros que rápidamente empezaron a comentarse dentro de ambos countries. Además, la panelista aseguró que existen registros concretos de ingresos y visitas. Con el correr de los meses, el rumor se habría instalado cada vez más fuerte dentro del entorno social de ambos, especialmente por la frecuencia de las visitas y los horarios registrados en distintos ingresos a los barrios privados.

Cómo entra Valentina Zenere en la historia con Sebastián Ortega

Según explicó Nancy Duré, la dinámica entre Sebastián Ortega y Malena habría cambiado completamente cuando el productor conoció a Valentina Zenere durante las grabaciones de En el Barro, proyecto que compartieron entre julio y septiembre de 2024. A partir de ese momento, los encuentros entre Ortega y Firbo supuestamente dejaron de producirse, aunque la periodista sostuvo que el vínculo amistoso habría continuado.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Sin embargo, los registros de ingresos de Malena siguieron alimentando los rumores y generando cada vez más comentarios dentro del círculo cercano de ambos. La relación entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega siempre llamó la atención mediática por la diferencia de edad y por los perfiles completamente distintos de cada uno. Pese a las versiones y especulaciones que crecieron en los últimos días, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas sobre la supuesta crisis.