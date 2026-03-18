Adiós al sofá de cuero: Valentina Zenere impone el bouclé como la tendencia definitiva para la casa

El living de una celebridad suele ser el reflejo de su personalidad, pero en el caso de Valentina Zenere, también es un manual de estilo para las tendencias que vienen. A través de sus redes, la it-girl argentina mostró la intimidad de su casa y un detalle no pasó desapercibido para los amantes del diseño: su imponente sofá de bouclé. Este mueble, de curvas orgánicas y textura envolvente, ha llegado para dar el golpe final a la hegemonía del sofá de cuero y los estilos nórdicos más fríos.

¿Qué es el sofá de bouclé y por qué es furor?

El término bouclé proviene del francés y significa "rizado" o "con bucles". Se trata de un tejido elaborado con hilos de nudos, que crea una superficie irregular, táctil y extremadamente suave. Aunque hoy lo vemos como lo último en vanguardia decorativa, su origen se remonta a mediados del siglo XX. Fue la mismísima Coco Chanel quien lo inmortalizó en sus icónicos sacos de tweed, y arquitectos como Eero Saarinen lo llevaron al mobiliario con la famosa silla Womb.

Hoy, Valentina Zenere lo recupera para su hogar, demostrando que la tendencia del 2026 no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. El bouclé aporta una tridimensionalidad que las telas planas como el lino o la frialdad del cuero no pueden alcanzar.

Valentina Zenere tiene el sofá que es furor

Las ventajas de sumarse a la tendencia de Valentina Zenere

Si estás pensando en renovar tu living y dejar atrás el viejo sillón de cuero, aquí te contamos por qué el bouclé es la inversión inteligente del año. Primero, debido a su grosor y textura, el bouclé ayuda a absorber el sonido, haciendo que los ambientes se sientan más silenciosos y privados. Visualmente, su tono crudo o beige (como el que eligió Valentina Zenere) suaviza la luz, creando un ambiente de relax absoluto.

A diferencia de lo que se cree, el bouclé moderno es muy resistente. Su trama irregular ayuda a disimular el desgaste diario y, gracias a las nuevas fibras sintéticas de alta gama, es mucho más fácil de limpiar que una tela lisa donde cualquier gota marca un cerco.

Valentina Zenere tiene el sofá que es furor

Como se ve en la casa de la actriz, este sofá combina a la perfección con materiales crudos como la madera recuperada y elementos industriales como el metal o el cemento. Es la pieza central del "minimalismo cálido".

Para copiar el estilo de Valentina Zenere, no basta solo con el sofá. La clave está en la composición del espacio. En la imagen de su living, vemos cómo el sofá de bouclé se complementa con mesas de centro de bloques de madera y una iluminación estratégica de diseño italiano.

Valentina Zenere

La tendencia dicta que las líneas deben ser curvas (biomorfismo). El sofá de bouclé de Valentina Zenere evita las esquinas rectas, invitando al descanso y a la fluidez del movimiento en la sala. Es un mueble que no solo sirve para sentarse, sino que funciona como una escultura dentro de la casa.

AM