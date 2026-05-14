Tendencia en pelo 2026 by Guillermina Valdés: bob texturizado

Guillermina Valdés instaló en 2026 el bob texturizado como uno de los cortes más representativos de la temporada. La versatilidad del estilo y su capacidad de adaptarse a distintos contextos lo convirtieron en una elección recurrente en producciones y apariciones públicas, mostrando cómo un clásico puede actualizarse con nuevas variantes. Este estilo se consolidó como parte de una estética que combina movimiento, textura y practicidad.

Guillermina Valdés instaló el bob texturizado como una de las tendencias en pelo 2026

Guillermina Valdés protagonizó la llegada del bob texturizado como tendencia en 2026. El corte se consolidó como una opción práctica y contemporánea, con variantes que aportan movimiento y textura. Su influencia se reflejó en la expansión de este estilo hacia diferentes escenarios, mostrando cómo un clásico puede mantenerse vigente en la moda actual. La elección de este look se convirtió en referencia dentro de la temporada y abrió paso a nuevas versiones que se adaptan a distintos momentos.

Guillermina Valdés

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales una imagen de su nuevo corte de cabello. Su elección se caracteriza por un largo a la altura de la mandíbula o apenas por debajo, con capas suaves que aportan movimiento y un acabado natural. La textura se logra mediante técnicas de peinado que refuerzan la sensación de volumen, evitando así la rigidez de las líneas simples.

El corte bob se adapta a distintos tipos de cabello y ofrece versatilidad en el uso diario. Puede llevarse con ondas ligeras, efecto húmedo o un alisado pulido, lo que lo convierte en un recurso flexible. En el caso de Guillermina Valdés, el look se complementó con un tono rubio cálido y un peinado que dejaba ver la caída natural del corte, reforzando la idea de practicidad del pelo corto con estilo contemporáneo y versátil para distintas salidas.

Guillermina Valdés

Cabe destacar que el peinado "por los hombros" se consolidó en 2026 como una opción recurrente en pasarelas y producciones internacionales. La textura y el movimiento se transformaron en recursos centrales para actualizar un clásico, mostrando cómo puede reinventarse sin perder su esencia. La elección de la presentadora marcó un punto de referencia dentro de la moda capilar argentina, y su influencia se reflejó en la adopción del estilo por otras celebridades.

De Valentina Zenere a Tini Stoessel y Allegra Cubero: El bob texturizado como tendencia compartida

La elección de Guillermina Valdés terminó de consolidar el corte bob texturizado dentro de las tendencias en alza para los peinados 2026. Pero otras figuras argentinas como Valentina Zenere, Tini Stoessel y Allegra Cubero también lo adoptaron, mostrando variantes que ampliaron la tendencia. La elección de este estilo se adaptó a la personalidad de cada una, dejando en claro que es un recurso adaptable a distintos contextos.

Valentina Zenere

A través de sus redes sociales, la modelo y pareja de Sebastián Ortega mostró una versión más larga de este corte, que llega a la altura de los hombros. Este estilo se presentó en formatos como el lob asimétrico, el clavicut y el soft mullet, todos con capas invisibles que aportan movimiento. La actriz lo acompañó con tonos claros y reflejos que reforzaron la luminosidad del peinado.

Por su parte, Tini Stoessel sorprendió con un bob shaggy, una variante más desestructurada que combina capas irregulares y textura marcada. Este cambio se adapta a su estilo juvenil, con ondas suaves y reflejos claros que se destacaban. La elección mostró cómo puede transformarse en un recurso dinámico y versátil, manteniendo coherencia con la tendencia.

Tini Stoessel

En la misma línea, Allegra Cubero se sumó a este corte con ondas y mechas claras que contrastaban con su cabello. Esta versión se caracterizó por un largo por los hombros y pequeños rizos naturales, reforzando la estética translúcida y ligera que domina la temporada. Su elección se inscribió en la tendencia teen, mostrando cómo puede adaptarse a diferentes generaciones.

Indiana y Allegra Cubero

Guillermina Valdés impone el bob texturizado como tendencia en 2026, consolidando un estilo que se caracteriza por capas suaves, movimiento natural y un acabado versátil. Su elección marcó un punto de referencia dentro de la moda y abrió paso a nuevas versiones que se adaptan a distintos tipos de cabello y escenarios. La presencia de este corte en pasarelas y producciones lo reafirmó como un clásico vigente.

VDV