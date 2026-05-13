Quién sería la mujer tercera en discordia entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega

En 2024, Valentina Zenere y Sebastián Ortega sorprendieron a todos al blanquear su romance, nacido en el set de grabación de En el barro. Desde entonces viven una historia de amor entre proyectos, viajes y mucha complicidad, sin embargo, en las últimas horas se dió a conocer que estarían atravesando una crisis que incluiría una tercera en discordia entre ellos.

La periodista Nancy Duré en Puro Show (eltrece) indicó que la pareja atraviesa una complicada situación en su vínculo, luego que se conociera una serie de encuentros que el productor habría tenido con una mujer, cuando ya habría comenzado su noviazgo con la actriz. Malena Firpo es la mujer que estaría en el medio de este noviazgo.

Quién es Malena Firpo, la presunta tercera en discordia entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega

La historia de amor de Valentina Zenere y Sebastián Ortega está envuelta en un escándalo. La separación hoy sería una opción de ambos, pero hasta el momento ambos se mantienen en silencio. Lo cierto es que este martes la periodista Nancy Duré contó que el productor habría mantenido una relación con una mujer llamada Malena Firpo de 38 años, con quien habría mantenido encuentros en los countries donde ambos viven, en Zona Norte, por lo que existirían registros de estas visitas.

Según la información brindada por la periodista, los encuentros entre Sebastián y Malena comenzaron en 2023 cuando él estaba soltero, cuando la vio personalmente y posteriomente la contacto por redes sociales, dando inicio a un vínculo. Sin embargo, habría registros esporádicos que datan del 2024 y 2025, cuando ya habría comenzado su noviazgo con Valentina Zenere, por lo que las fechas de los vínculos se superpondrían.

Por el momento, ninguno de los protagonistas se refirió al tema. Sin embargo, la propia Nancy Duré brindo detalles de Malena, quien es la menor conocida de esta historia. Se trata de una mujer que fue bailarina y modelo, pero ahora es empresaria siendo dueña de una franquicia gastronómica muy reconocida. Además, habría terminado la relación con su novio luego que él conociera los rumores acerca del vínculo que ella mantendría con el productor, según expresó Duré, analizó los registros de countries con los que habría logrado confirmar infidelidades.

Malena Firpo / Foto: TikTok

Es esta misma situación que habría llegado a oídos de Valentina Zenere, lo que generó la supuesta crisis que atraviesa la pareja. Sin embargo, la actriz y Sebastián Ortega no se pronunciaron al respecto pero sus publicaciones en redes sociales juntos cesaron.