Filtran la decisión de Piqué que lo acerca a Shakira y lo aleja de Clara Chía Martí

Gerard Piqué tiene suerte en el amor pero no así en lo futbolístico. Es que al parecer, el deportista ha sido condenado al "exilio" del banco de suplentes del Barcelona. Ahora bien, en lo personal, parecería ser que todo es felicidad junto a su nueva novia Clara Chía Martí. Aunque esto podría no ser para siempre. ¿Por qué? Porque se filtró una información que de ser verdadera, alejaría al defensa del equipo culé de la ciudad Condal en la que vive junto a su pareja. La gran incógnita es: "¿Podrá esta pareja superar la distancia o están condenados al final? ¿A caso empezarían una nueva vida juntos en los Estados Unidos? Muchas preguntas sin respuestas.

Lo que se sabe hasta el momento es que Gerard Piqué no quiere más problemas con Shakira y habría decidido ceder en la decisión de la colombiana de mudarse a Miami junto a los hijos que tienen en común, Sasha y Milan Piqué. Si bien es muy pronto para hablar de que se llegó a un puerto en común, hay quienes dicen que el catalán está más cerca de los Estados Unidos que de Barcelona.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué en el casamiento de uno de los amigos del futbolista. Fuente: TikTok

Esto significaría que Piqué habría decidido ponerle fin a su exitosa etapa en el FC Barcelona y, según el paparazzi Jordi Martín, tendría todo arreglado para fichar por el Inter de Miami, equipo de David Beckham, ante la falta de minutos jugados en el campo durante este inicio de temporada.

“Sé de fuentes internas del club, que el defensor comunicó este fin de semana a la directiva su deseo de salir”, filtró el periodista español que no le pierde rastro a por nada.

¿Por qué podrían separarse Gerard Piqué y Clara Chía Martí?

Tras desatarse los rumores de las intenciones de Piqué de irse del Barça para unirse a las filas del Inter Miami, es de especularse que su relación con Clara Chía Martí termine.

Bueno, por lo menos de irse a Miami estaría obligado a dejar su residencia en Europa. En cuanto a Chía Martí quedarían tres opciones: o viaja junto al culé, continúan con su relación a distancia o directamente deciden separarse.

Clara Chía Martí. Fuente: TikTok

En el caso de que viajara a Miami para radicarse allí junto a Piqué, esto significaría una verdadera pesadilla para Shakira, quien dicen las malas lenguas no ve la hora de abandonar Barcelona para no tener que soportar a la nueva novia de su ex y padre de sus hijos.

¿Por qué Gerard Piqué quiere irse a Miami?

Según cuenta Jordi Martín, el principal motivo por el que Gerard Piqué quiere irse del Barcelona es porque en lo que va de la temporada, nada ha sido como era costumbre. Es decir, no ha sido una época exitosa y se ha tenido que aguantar largos partidos en el banco.

Hay quienes dicen que la relación entre Shakira y Piqué está tensa y que atraviesa su peor momento. Sin embargo, el futbolista está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre la tenencia de sus hijos. Fuente: CEDOC.

Pero la principal motivación es porque quiere pasar más tiempo con sus hijos, Sasha y Milan. Ellos viajarían a Miami con Shakira, luego de que la cantante colombiana termine algunos compromisos pendientes en Barcelona.

¿Qué decisión tomaría Clara Chía si Piqué se va a Miami?

El paparazzi Jordi Martín pone en duda la decisión de Clara Chía Martí debería abandonar su lugar de origen para estar cerca del futbolista y además tendría que hacerse de la convivencia con Shakira pues Piqué no quiere perder el contacto con sus hijos.



Si Gerard se va a Miami y Clara decide acompañarlo, tendría que interrumpir sus estudios y dejar a todo su círculo de amigos y familia.

Será cuestión de esperar a ver qué decide finalmente Gerard Piqué sobre el curso de su carrera y si efectivamente el amor que lo une a Clara Chía Martí es tan grande como para que la joven de 23 años abandonase toda su vida en Catalunya, es decir el círculo de toda su vida, para refugiarse en su pareja del otro lado del mar.