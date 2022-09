Mientras Shakira y Gerard Piqué intentan llegar a un acuerdo por la tenencia de sus hijos, y el futbolista vive a pleno su romance con Clara Chía Martí; ahora se filtraron fotos inéditas que registraron una fuerte pelea que mantuvo la ex pareja en presencia de sus dos hijos, Sasha y Milan.

El portal de noticias Tierra ha publicado las imágenes en las que se puede ver la discusión a gritos entre Piqué y Shakira en la proa de un yate. Se entiende que no es de este verano sino del anterior, por la edad con la que salen sus niños. Los gestos y las poses en las que se ven los involucrados hablan por sí solas: el clima era de tensión absoluta.



Cabe destacar que la familia de Piqué tiene casa en la Costa Brava y podría tratarse de un paseo en lancha familiar que terminó en discusión. Shakira fue captada de pie en la proa, muy ofuscada mientras señala con su dedo a Piqué, quien protesta con cara desencajada. Los chicos en plan de resignación y hartos de escucharlos pelear. Milan por su parte, mira al suelo y Sasha al horizonte.

La pelea a los gritos de Shakira y Gerard Piqué que quedó registrada en fotos. Fuente: Captura sitio Terra.

Quizás esta postal no sea más que la antesala del huracán que se vendría en la vida de la cantante y el futbolista, quienes actualmente dicen que no pueden ni verse. El clima está tenso y el blanqueo de la relación de Gerard Piqué con Clara Chía Martí complicó las cosas aún más: porque Shakira se sintió traicionada, su ex no cumplió con el pacto que tenían de no mostrarse de inmediato con otras personas.

La pelea a los gritos de Shakira y Gerard Piqué que quedó registrada en fotos. Fuente: Captura sitio Terra.

Por lo pronto se sabe que pese a la tensión entre la colombiana y el catalán, los hijos que tienen en común ya están escolarizados en Barcelona y se deduce que acabarán el curso en dicha ciudad, hasta junio del 2023. Por lo que los planes de Shakira de mudarse a Miami junto a ellos, tendrán que esperar un poco más. De aceptar Piqué, claro.



Cómo está Shakira tras el comunicado de Gerard Piqué para resguardar a Clara Chía Martí

Tonino Mebarak, hermano de Shakira, ha dado a conocer cómo se encuentra la cantante colombiana luego de que Gerard Piqué emitiera un comunicado con el fin de resguardar su relación con Clara Chía Martí.

“Ella está bien y lo está llevando todo bien”, aseguró a El Nuevo Herald.

En las últimas horas Clara Chía Martí y Piqué fueron vistos en el mismo restaurante de Shushi en Barcelona al que iba con Shakira y sus hijos.

Recordemos que el futbolista había dicho en el escrito: “Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, sostuvo el futbolista del FC Barcelona en el escrito que extendieron sus abogados.