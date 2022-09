La muerte que golpea a Shakira y a Piqué: "El no fue al entierro para no cruzarse a su ex"

En medio del circo mediático que se desató tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, ahora la ex pareja ha sufrido una perdida especial. Los medios catalanes revelaron que se les ha muerto un ser querido, sin embargo dicen que el futbolista no asistió al funeral para no cruzarse a la cantante colombiana.



Es que durante los 12 años que vivieron en Barcelona juntos, habían hecho amistad con el matrimonio del exjugador culé Patrick Kluivert y Rossana, que también residen en la ciudad Condal. El pasado fin de semana murió el suegro de Kluivert, el padre de Rossana, y Shakira quiso asistir a la ceremonia para despedirlo y acompañar a sus amigos.



La colombiana se apersonó en las instalaciones de Mémora, la empresa que se encarga de los entierros en Barcelona. Allí, fue captada muy triste y de luto. ¿Su ex? Ni noticias. Piqué, no quiso ir y para no coincidir. Hay quienes dicen que Gerard Piqué no quiere ver para nada Shakira, incluso evita cruzársela cuando deja a los hijos que tienen en común en la puerta del parking de la casa que compartían.

En exclusiva, nueva información sobre la ruptura de Shakira y Piqué, unas imágenes de mucho contraste entre ambos: "Quiere vender una imagen de madre dedicada a sus hijos, de amiga, frente a lo que está haciendo Piqué" #PdV1S https://t.co/nzoMbzrGp9 — El programa del verano (@elprogramadear) September 1, 2022

En el programa de Verano en Telecinco analizaron: "Es una llamativa visita la de Shakira al funeral mientras conocíamos que Piqué estaba de cita, ella se presentó en el funeral del suegro de Kluivert, este matrimonio tiene una estrecha amistad con Shakira y Piqué, viven muy cerca y pasan mucho tiempo en común. Se encontró con muchas caras visibles del Barcelona y la mujer de Kluivert ha sido su mayor apoyo. Lo sorprendente es que no vaya Piqué. La relación de las parejas ha sido muy estrecha y es normal que Shakira vaya por respeto y cariño a su amiga”.



Gerard Piqué, harto, emitió un comunicado

"Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada", comienza dicho escrito que se difundió.



"Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano", prosigue.

Varias fuentes citan que Gerard Piqué y Clara Chía Martí se conocieron hace tres años, cuando ella salía con el hermano de su mejor amigo. El flechazo fue instantáneo y habrían comenzado una relación oculta, mientras cada uno continuaba con sus respectivas parejas.

Y agrega: "Gerard Piqué ha respetado siempre la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, y es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. No obstante, en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad".

"Nuestro cliente quiere agradecer a través de este comunicado el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios y confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común", concluye el comunicado.