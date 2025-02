En medio de la disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se filtró el monto provisional de la cuota alimentaria que el futbolista deberá pagar a la conductora por el sostenimiento de sus dos hijas en común, Isabella y Francesca. La cifra, que generó revuelo mediático, fue revelada en el programa Diario de Mariana (DDM) y confirmada por documentos judiciales.

La abultada cifra que Mauro Icardi tendrá que darle a Wanda Nara por sus dos hijas

A fines de 2023, el periodista Guido Zaffora había anticipado que Wanda solicitó 300 mil dólares mensuales como cuota alimentaria, una cifra que causó polémica. Sin embargo, el juzgado N° 106 fijó un monto mucho menor, basado en los ingresos declarados por Icardi. Según el documento judicial, el futbolista percibe un millón de dólares mensuales como jugador del Galatasaray de Turquía, por lo que el tribunal estableció inicialmente una cuota del 5%, equivalente a 50 mil dólares.

Mauro Icardi en su regreso al Galatasaray de Turquía.

No obstante, el panelista de DDM, Martín Candalaft, aclaró que Icardi desmintió esa cifra, asegurando que su salario real es de 100 mil dólares. “Mauro dijo que no cobra un millón, sino 100 mil dólares, por lo que el 5% serían 5 mil y no 50 mil”, explicó Candalaft. Esta declaración generó dudas, ya que resulta insólito para un futbolista de élite percibir un salario tan bajo.

El documento judicial también mencionó que Wanda Nara reconoció tener ingresos propios derivados de su contrato con Telefe, canal donde condujo varios programas. Este factor, sumado a la negativa de Icardi a aceptar la cifra inicial, llevó a que la cuota se redujera al 3% de su salario declarado. “Se estima prudente reducir el porcentaje al tres por ciento, de modo que la cuota no podrá ser inferior a treinta mil dólares”, se lee en el fallo.

Candalaft analizó que, a pesar de la reducción, Wanda salió beneficiada. “Ella venía percibiendo el 5% de 100 mil dólares, pero ahora, teóricamente, va a recibir el 3% de un millón. Es decir, 30 mil dólares mensuales”, explicó. Esto representa un aumento significativo respecto a lo que recibía anteriormente.

Wanda Nara junto a Mauro, Isabella y Francesca Icardi.

A pesar de ser un monto provisional y que se estima que puede aumentar próximamente, el futbolista deberá hacerse cargo de una cifra significativa para el sostenimiento económico de sus hijas, Francesca e Isabella.

Mientras Wanda Nara celebra la decisión judicial, Mauro Icardi continúa dando batalla en el ámbito legal. Esta disputa, que captó la atención de los medios, generó polémica y un intenso debate público, parece estar lejos de concluir, con varios capítulos por escribirse en una historia que combina infidelidad, familia y finanzas.