Filtraron dos de los nombres que habría elegido Pampita para su bebé

El embarazo de Pampita es foco de atención y la llegada de su bebé con Roberto García Moritán una de las más esperadas.

La modelo confirmó que ya tiene elegido cuatro nombres para su bebé y fue el periodista Guido Zaffora quien reveló cuáles serían dos de las opciones.

"Pampita dijo que iba a decir del nombre de la beba cuando le vea la carita. Pero hay cuatro nombres. Uno empieza con B larga y otro con V corta. Después hay uno medio dudoso, porque es el que le gusta a Robert, pero no le gusta tanto a Carolina. Y está el otro que le gusta mucho a Carolina, pero no le gusta tanto a Robert", dijo el periodista en el programa de América, Es por ahí.

El panelista aseguró que la tradición de la B, como siguió con sus cuatro hijos, no está contemplada en esta lista. "Uno de los nombres que están en el cuarteto, que a mí me encanta porque mi hermana se iba a llamar así, es Victoria. Victoria es uno de los nombres elegidos", contó Zaffora.

El periodista no se animó a dar el nombre con B pero sí confirmó otro de la misma lista. "Tengo los nombres, pero no te los voy a decir. Victoria es uno de los elegidos. Y te voy a decir el de la A, Agustina. Son nombres tradicionales, Victoria y Agustina. Hay dos más, pero cuando Carolina le vea la carita, en el parto respetado, van a decidir", tiró.

Pampita reveló la lista de pedidos para el día de su parto

A pesar de atravesar esta etapa con mucha calma, Pampita confirmó que tiene un plan de parto bien definido para que todo se de tal cual lo desea en ese día tan especial.

"Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace", contó en Hola.

"Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo. También quiero el contacto piel a piel apenas nace. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez. También quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados", reveló.

