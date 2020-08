Filtraron el pacto secreto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero mantienen una relación ríspida desde que se confirmó su separación en 2017. Pero el vínculo entre ellos no fue el mejor, incluso antes de la ruptura.

Según contaron en Los ángeles de la mañana, la pareja ya estaba rota hacía tiempo. “Hacía un año que no pasaba nada. Ella se dio cuenta de que no lo quería. Es preferible que te metan los cuernos antes de que una persona se siente a decirte que no te quiere más. No se divertía más con él, no tenía nada en común, no se divertía viajar con él, sentarse a comer se aburría. Se desenamoró. Eso no significa que no lo quería como el padre de sus hijas y como persona, ella fue clara", dijo Yanina Latorre en el ciclo.

Luego, Andrea Taboada reveló que fueron los rumores de romance con Pablo Cosentino los que desataron la guerra entre ellos. "Tenían ese acuerdo puertas adentro de que estaban separados; al hacerse público (el affaire de Nicole con Cosentino) porque vos lo contás o te vieron, ya es otra cosa", disparó.

"Hacía un año que no pasaba nada. Cuatro meses antes del viaje se decide la separación y empiezan a dormir en cuartos separados. Ella le dice que va a empezar a hacer su vida y él también es libre para hacerla", añadió Latorre quien fue la que tiró en ese momento la picante información de su affaire con el empresario.

"Pensá que yo tenía demasiada data. Tenía una foto. Tenía número de vuelo, tenía hotel, tenía habitación. Tenía todo, que me llega por tres lugares distintos, siempre del lado de Fabián. Nos dio una nota tremenda ese día. Él quería quedar como una víctima y que quedara mal ella", cerró Yanina.

